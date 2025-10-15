باشگاه خبرنگاران جوان _ قاسم طالبی گفت: چند سالی است که بحث تاکسی‌های اینترنتی مطرح و این سیستم در زمینه حمل‌ونقل شهروندان در حال ارائه خدمات است و قطعاً این موضوع روی عملکرد رانندگان تاکسی و درآمدشان نیز تأثیر داشته و موجب دغدغه آنها شده است.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، افزود: نگاه سازمان تاکسیرانی شهرداری قم به این سمت است که یک اعتمادسازی با همشهری‌های عزیز در خصوص حمل‌ونقل عمومی روی دهد و وجه تمایز‌هایی که بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های حمل‌ونقل عمومی است، نشان داده شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با بیان اینکه جذب رانندگان تاکسی‌های شهری با شرایط و آزمون‌هایی انجام می‌شود، گفت: پس از تأییدیه از اماکن و عدم اعتیاد و موارد دیگر تاکسیرانی، این افراد جذب می‌شوند و تلاش این است که این نگاه به مردم منتقل و نشان داده شود که استفاده از تاکسی‌های شهری هم از نظر ایمنی و هم اعتماد به راننده و مسائل امنیتی به نفع شهروندان است.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، درخصوص کرایه‌های تاکسی اذعان کرد: تمام نرخ‌ها توسط شورای اسلامی شهر به‌صورت خط به خط و کیلومتر به کیلومتر تصویب و از راه‌های مختلف مثل برچسب روی تاکسی‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

طالبی بیان کرد: چنانچه راننده تاکسی بخواهد تعدی کرده و بیشتر از نرخ مصوب از مردم اخذ کند، قطعاً از طریق هیئت انضباطی که متشکل از نماینده شورای اسلامی، نماینده شهرداری و همچنین نماینده جامعه تاکسی‌داران بوده رسیدگی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، با تأکید بر اینکه از طریق تلفن‌های ۱۳۷ و ۳۶۶۲۸۸۰۰ به شکایات مردم رسیدگی می‌شود، اضافه کرد: چنانچه نتوان موضوع شکایت را در سازمان مرتفع کرد، قطعاً به هیئت انضباطی فرستاده می‌شود تا به‌صورت دقیق بررسی شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم عنوان کرد: رانندگان اگر بر اساس شکایت‌ها و رأی‌های هیئت انضباطی نتوانند اصلاح رویه داشته باشند، پروانه کاری آنها باطل می‌شود.

منبع:روابط عمومی شهرداری قم