رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان همزمان با برنامه های گرامیداشت هفته ملی پارالمپیک از کلنگ زنی دومین زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی استان در مدرسه سپیده شهرستان بیجار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اقبال خانی، در مراسمی که با حضور دانش آموزان، اولیاء وجمعی از مسئولین در محل مدرسه استثنایی سپیده شهرستان بیجار برگزار شد، ضمن تبریک هفته‌ی پارالمپیک، اظهار داشت: ورزشکاران معلول تجلی توانایی، امید، اراده و الگوی راستینی برای صرف فعل خواستن هستند.

وی گفت: ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیت بدنی، فراهم‌سازی فضای استاندارد و ایجاد امکانات ورزشی عادلانه از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش وپرورش استثنایی استان است.

اقبال خانی با تأکید بر اهمیت افزایش نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه گفت: این طرح ورزشی با تخصیص دو ونیم میلیارد ریالی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور در مساحت 680 متر برای استفاده دانش آموزان با نیازهای ویژه آغاز می شود تا دانش آموزان بتوانند در فضای ایمن تر به ورزش بپردازند.

وی اضافه کرد: 90 دانش‌آموز دختر و پسر نیاز ویژه ذهنی، چند معلولیتی و اوتیسم در دوره‌های مختلف تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول پیش حرفه ای ودوره دوم کار دانش خاص در 13 کلاس درس مدرسه استثنایی سپیده از آموزش و پرورش استثنایی خدمات آموزشی، پرورشی توانبخشی و حمایتی دریافت می‌کنند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به آمار یک هزار و 28 نفر نوآموزان شهرستان بیجار که در برنامه سنجش سلامت شرکت کردند،گفت: از این تعداد 35 نفر ارجاع هوش، 2 نفر ارجاع شنوایی، 12نفر ارجاع بینایی، 1 نفر ارجاع جسمی حرکتی ،2 نفر ارجاع اتیسم، 4 نفر دیرآموز و 8 دانش آموز هم به مدارس استثنایی معرفی شدند.

گفتنی است در نوزدهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه کشور(تابستان 1403)، گروه سرود دانش آموزی مدرسه استثنایی سپیده شهرستان بیجار در بخش هنرهای آوایی سرود دانش‌آموزی موفق به کسب مقام دوم کشور شد.