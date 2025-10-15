باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: هفته گذشته قیمت مرغ بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌های تولید تعیین و اعلام شد و بازار موظف است از این نرخ‌ها تبعیت کند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز توافقی، قیمت گوشت در بازار اندکی افزایش یافته است.

نوری قزلجه با بیان اینکه گوشت قرمز با ارز مبادله ای تامین و وارد می شود، گفت: قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری با توجه به حذف ارز ترجیحی، مقداری افزایش داشته است که طی یک تا دو روز آینده کاهش قیمت خواهد داشت.

وی افزود: درخصوص قیمت گوشت قرمز یکسری اصلاحات جدید صورت گرفته است که مدیریت خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات برنج از روسیه بیان کرد: روسیه یکی از مبادی تامین غلات و روغن است و امسال هم واردات غلات از این کشور را افزایش داده‌ایم. تاکنون برنج از روسیه وارد نشده است