وزیرجهاد گفت:هفته گذشته قیمت مرغ بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌های تولید تعیین و اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: هفته گذشته قیمت مرغ بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌های تولید تعیین و اعلام شد و بازار موظف است از این نرخ‌ها تبعیت کند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز توافقی، قیمت گوشت در بازار اندکی افزایش یافته است. 

نوری قزلجه با بیان اینکه گوشت قرمز با ارز مبادله ای تامین و وارد می شود، گفت: قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری با توجه به حذف ارز ترجیحی، مقداری افزایش داشته است که طی یک تا دو روز آینده کاهش قیمت خواهد داشت.

وی افزود: درخصوص قیمت گوشت قرمز یکسری اصلاحات جدید صورت گرفته است که مدیریت خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات برنج از روسیه بیان کرد: روسیه یکی از مبادی تامین غلات و روغن است و امسال هم واردات غلات از این کشور را افزایش داده‌ایم. تاکنون برنج از روسیه وارد نشده است

برچسب ها: قیمت مرغ گرم ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان
گرد و غبار و هجوم آفات نباتی تهدید جدی برای عرصه های جنگلی
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
ریزش بیش از ۴۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس ارتفاع ۳ میلیون واحد را از دست داد
سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود
یکپارچه‌سازی استراتژی‌های صنعتی در جهت افزایش تاب آوری صنایع
سدسازی در بالادست عرصه‌ها عاملی برای خشکیدگی گیاهان
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
۸۳ درصد عرصه‌های کشور مربوط منابع طبیعی است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ محدودیتی در شبکه برق تهران وجود ندارد
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز