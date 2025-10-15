باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» با گویندگی ۴۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این سریال در گونه درام و ورزشی محصول چین در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، ارغوان افراسیاب، مهوش افشاری، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، علی بیگ محمدی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، شراره حضرتی، امیر حکیمی، مونا خجسته، حسین خدادادبیگی، شهریار ربانی، شیرین روستایی، نفیسه زاجکانیها، حسین سرآبادانی، زهرا سوهانی، ابوالفضل شاه بهرامی، علیرضا شایگان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، امیرمحمد صمصامی، نغمه عزیزی پور، بهروز علیمحمدی، فاطمه غزنوی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوری راد، اردشیر منظم، امیر منوچهری، مریم مهماندوست، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، عباس نباتی، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، رزیتا یاراحمدی و مهسا عرفانی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال درباره موبای، یک قهرمان مسابقات اتومبیل‌رانی است که تصادفا با دختری به نام شن‌شی، آشنا می‌شود. شن‌شی، یک مهندس و خواهرِ قهرمان سابق مسابقات است. شن‌شی تصور می‌کند خطای انسانی او در محاسبات، باعث مرگ برادرش شده و دو سال است که از این کار کناره‌گیری کرده است. موبای به توان شن‌شی ایمان می‌آورد؛ از او می‌خواهد به عنوان مهندس در کنار تیمش باشد. در نهایت بی‌گناهی شن‌شی اثبات شده و او کمک شایانی به موبای و تیمش می‌کند تا در مسابقات فرمول یک ماشین‌های الکترونیک حضور یابند.

گاهی در زندگی های ما رویدادهایی ناگوار رخ می دهد که دارای ابعاد و پیچیدگی هایی هستند که ما به همه آن ها آگاه نیستیم. ما گمان می کنیم که در آن رویدادها مقصر هستیم اما این احساس تقصیر نادرست مان ناشی از این است که نتوانسته ایم آن رویدادها را از وجهی مناسب نظاره کنیم. در سریال «اعتماد، مهم ترین عامل موفقیت»، یکی از شخصیت ها دچار چنین احساس تقصیر نادرستی است. اما شخصیت دیگر به او کمک می کند تا بتواند حادثه تلخ گذشته را از منظری درست نظاره کند و پس از این، خود را بابت آن گناهکار نداند و با برداشتن این بار بی دلیل از وجدانش، بار دیگر در کاری که در آن استعداد وافر دارد، بسیار کارآمد باشد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی تهران، برای مخاطبان پخش شود.