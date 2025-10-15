یک مقام صهیونیست مدعی شد که ارتش اسرائیل دست به ماشه آماده شروع نسل‌کشی در غزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم تروریستی اسرائیل جنبش حماس را تهدید و ادعا کرد: «ما اجازه هیچ‌گونه تهدیدی را نمی‌دهیم و دست ما روی ماشه، روی تانک و روی هواپیمای جنگی است».

تهدید به شروع مجدد جنگ از سوی این صهیونیست درحالی انجام می‌شود که روز گذشته ارتش رژیم تروریستی اسرائیل توافق آتش‌بس غزه را نقض کرده است. 

در همین راستا حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، امروز چهارشنبه تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل با کشتن غیرنظامیان در شجاعیه و رفح، در شمال و جنوب نوار غزه، توافقنامه توقف جنگ در نوار غزه را به وضوح نقض کرده است.

از سویی دیگر ارتش اشغالگر اسرائیل امروز ۱۵ فلسطینی را در شهرک النصر واقع در شمال شرق شهر رفح بازداشت کرد. گفتنی است اظهارات رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بر آتش بس شکننده و  فضای پرخطر و ناپایدار کنونی در نوار غزه و مناطق اطراف سایه افکنده است.

منبع: النشره

برچسب ها: آتش بس غزه ، ارتش اسرائیل
