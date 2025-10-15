رئیس‌جمهور با تاکید بر بی‌تأثیر بودن توطئه‌افکنی‌های خارجی، نسبت به خطرات قطب‌بندی‌های کاذب و اختلافات داخلی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنده نگرانی جدی از بابت توطئه‌افکنی آمریکا و دیگران ندارم، چرا که دشمنی آنها با جمهوری اسلامی آشکار است، اظهار داشت: در عین حال به شدت از ناحیه ایجاد و تشدید اختلافات، دامن زدن به قطب‌بندی‌های کاذب و تخریب یکدیگر در داخل نگران هستم.

پزشکیان این وضعیت را باعث عصبانیت، نگرانی و ناامیدی مردم عنوان کرد و افزود: برخی به جای تحکیم همبستگی، اتحاد و وفاق با همدیگر، به شکل مستمر در حال تخریب، سیاه‌نمایی و زیر سوال بردن همه‌چیز هستند در این شرایط همه باید دست به دست هم دهیم تا با کمک هم برای عبور از شرایط سخت پیش‌رو، قدم‌های مثبتی برداریم که مردم را امیدوار کند؛ من مسایل خارجی را حل می‌کنم، اما نگران مسائل داخلی هستم.

در ادامه جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از سفر خود به جمهوری آذربایجان و انعقاد چند قرارداد و تفاهم‌نامه و وزیر جهادکشاورزی نیز گزارش امیدوارکننده‌ای در راستای بهبود وضعیت تولید مرغ و تخم‌مرغ ارائه کردند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در ضمن ارائه گزارشی امیدبخش از بهبود وضعیت تولید صنعتی در شهریورماه تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه اکثر شاخص‌ها در بخش تولید صنعتی منفی شده بود که این روند در شهریورماه بهبود یافته است. 

بر اساس این گزارش حجم موجودی کالا در انبار‌ها که پیش از این حاکی از انباشت کالا بود نیز در شهریور ماه در حال عادی شدن است. همچنین شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه و تولید می‌شود و اعتبار بین‌المللی دارد نیز به بالای ۵۰ رسیده که نشانه رونق است.

در ادامه جلسه، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از وضعیت لایحه‌ای که دولت چهاردهم در اوایل آغاز به کار برای اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به مجلس ارسال کرده بود و سرنوشت آن در کمیسیون مربوطه، ارائه کرد و اعضای هیئت دولت تصویب کردند که این لایحه مسترد شود.

گزارش کمیسیون اقتصادی دولت در موضوع ساماندهی فعالیت سکو‌های اینترنتی معاملات طلا نیز در جلسه امروز مورد تصویب قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، توطئه های دشمنان ، همبستگی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
سفیر ایران در بیروت:
دولت لبنان ۶۰ میلیون دلار کمک‌های مردمی ایران را نپذیرفت
مقامات لبنانی دلیل این امتناع از پذیرش را مشمول بودن کمک‌ها تحت تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرده‌اند.
دولت لبنان ۶۰ میلیون دلار کمک‌های مردمی ایران را نپذیرفت

رویداد۲۴| مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، اعلام کرد که مردم ایران کمک‌هایی به ارزش ۶۰ میلیون دلار برای حمایت از لبنان ارائه کردند؛ اما دولت لبنان از پذیرش این کمک‌ها خودداری کرد.

وبگاه العهد به نقل از این سفیر نوشت که مقامات لبنانی دلیل این امتناع از پذیرش را مشمول بودن کمک‌ها تحت تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرده‌اند.

امانی با انتقاد از این موضع‌گیری، تأکید کرد که این در حالی است که ایالات متحده با گذشت سه سال، هنوز به وعده‌های خود در زمینه ارائه کمک به لبنان عمل نکرده است.

وی افزود: «در شرایطی که لبنان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این کمک‌ها می‌توانست بخشی از مشکلات مردم را حل کند».

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هرگونه تعامل مالی یا کمک‌رسانی از سوی ایران با حساسیت‌های بین‌المللی مواجه شده است. دولت لبنان نیز با استناد به همین تحریم‌ها، از پذیرش کمک‌های جمهوری اسلامی خودداری کرده است.

کمک و حمایت ایران به لبنان غلط و اشتباه است و هم خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
دولت لبنان که نمیتواند پول حق الناس را قبول کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان حقوق فروردین بازنشستگان هنوز پرداخت نشده شما چه جوری حقوق های نجومی می گیرید و شب ها را خوابتنان می ببرد شما نهج‌البلاغه را چه جوری خواندی عدالت کجا است؟؟؟ فقط با محافظه کاری نمی توان ادعای عدالت و وفاق ملی دم بزنیم و برای خوش آیند عده ای شعار بدهیم مطمئنا خدا هست و عدالت اجرا خواهد شد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
میشه به جای حرف قانون عفاف و حجاب رو اجرا کنید.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
لطفا به سمت اصلاح‌طلبا و رفقای اطرافتون اشاره کنید چون اینا هستند که با حرفها و اعمالشون دارن اتحاد و وفاق رو از بین می‌برند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خسته نباشی واقعا .پشیمانم از رای دادن به تو
۲
۲
پاسخ دادن
