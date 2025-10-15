باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضایی،مدیرکل امور مالیاتی استان قم گفت:امسال طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با استقبال چشمگیر مؤدیان در استان قم اجرا شد و بیش از ۷ هزار مؤدی با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های استان ایفا کردند.

او با تأکید بر مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور افزود: این طرح، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و مشارکت مستقیم شهروندان در فرآیند توسعه است.

رضایی با اشاره به پروژه‌های مشمول این طرح تصریح کرد: در حال حاضر، ۱۳ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف تعریف شده که از این میان، دو پروژه شامل تکمیل مرکز جامع سرطان قم و احداث هنرستان فنی و حرفه‌ای به‌طور کامل تأمین اعتبار شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعتبار سایر پروژه‌ها نیز تأمین شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به بهسازی محور قم–نیزار و محور قدیم قم–تهران، ساخت پل راه‌آهن، و احداث کتابخانه مرکزی علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س) اشاره کرد.

رضایی هدف از اجرای این پروژه‌ها را ارتقای خدمات عمومی و افزایش رفاه اجتماعی در نقاط مختلف استان» عنوان کرد و گفت: «اداره‌کل امور مالیاتی قم در سال جاری با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، اقدامات مؤثری را در راستای تحقق اهداف طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به انجام رسانده است.

او در پایان با قدردانی از همراهی مؤدیان و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: این مشارکت گسترده، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و ظرفیت بالای مردم قم در همراهی با برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

منبع:روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قم