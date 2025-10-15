رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز -چهارشنبه ۲۳ مهرماه- در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از افتتاح مرکز پرتودهی در اردبیل خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه توسعه پرتودهی، در روز‌های آینده در استان اردبیل، مرکز پروتودهی جدیدی افتتاح خواهد شد. با این اقدام و سامانه ایجاد شده، یکی از مشکلات کشور در نگهداری محصولات کشاورزی برطرف می‌شود. این گام جدید گسترش مناطقه دوازده گانه پرتودهی است که از قبل وعده داده شده بود و روز‌های آینده آن را افتتاح خواهیم کرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف قانونی خود در قبال ایران عمل نکرده است

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، آیا بازرسان آژانس هنوز در کشور حضور دارند، گفت: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است. در این قانون دو شرط تعیین شده و مرجع تشخیص، گزارش سازمان انرژی اتمی و تأیید شورای عالی امنیت ملی قلمداد شده است. تا این لحظه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه قانونی خود را انجام نداده است.

اسلامی با بیان اینکه ما از آژانس خواسته‌ایم که به وظیفه قانونی خود عمل کند؛ گفت: باید حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کرد که محکوم نکرده است و نیز در تضمین حفاظت از اطلاعات مربوط به صنعت هسته‌ای کشور هم هیچ اعلامیه‌ای صادر نکرده است که متعهد باشد اطلاعات صنایع هسته‌ای ایران حفظ شود. مادامی که این اقدامات انجام نشود، قانون مجلس قابلیت اجرا ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین، حضور بازرسان بر اساس برنامه‌های خود آژانس صورت نمی‌گیرد. تنها در دو مورد بازرسی که وزارت امور خارجه هماهنگ کرده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود، برای تأسیسات بوشهر و رآکتور تهران، بازرسان حضور یافته، بازرسی کرده و سپس کشور را ترک کرده‌اند.

قرارداد جدید ایران و روسیه برای احداث نیروگاه‌های بزرگ مقیاس

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه میان ایران و روسیه هم گفت: از دهه ۸۰، قرارداد بین دولت‌های ایران و روسیه شامل ساخت هشت نیروگاه بزرگ‌مقیاس بوده است. چهار واحد از این نیروگاه‌ها با ظرفیت پنج هزار مگاوات برای بوشهر پیش‌بینی شده است. قرار بوده که مکان چهار واحد دوم را ایران متعاقباً اعلام کند. ما این چهار واحد دوم را طبق برنامه در شرق استان هرمزگان پیش‌بینی کرده‌ایم. تفاهم‌نامه ما در حقیقت تأکیدی مؤکد از سوی طرفین بود تا بتوانیم این پروژه را سریع‌تر وارد برنامه اجرایی کنیم. این تفاهم‌نامه، که به‌نوعی پیش‌قرارداد بود، امضا شد و پیگیری خواهد شد.

اسلامی افزود: بخش دوم قرارداد به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس یا اس‌ام‌آر‌ها (SMR ها) مربوط می‌شود که در قرارداد اصلی بین دولت‌ها لحاظ نشده است. مذاکراتی انجام دادیم تا این بخش به‌عنوان متممی به قرارداد اضافه شود. تفاهم اولیه آن در روسیه امضا شد و ان‌شاءالله در روز‌های آینده، متن اصلی این قرارداد بین ایران و روسیه امضا خواهد شد. پروژه اجرایی آن نیز با شرکت مربوطه مذاکره شده و در آستانه امضای قرارداد هستیم. مکان این پروژه نیز تعیین شده است. ان‌شاءالله بتوانیم با اجرای پایلوت اولیه در شمال کشور، این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را متناسب با نیاز واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی در سایر نقاط کشور گسترش دهیم.

