باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها بر گسترش همکاری دانشجویان، محققان و پژوهشگران با بنیاد ملی علم ایران تأکید کرد و گفت: مأموریت اصلی بنیاد ملی علم ایران، حمایت از پژوهشگران و اساتید و تقویت زیستبوم علمی کشور است و در طول بیش از دو دهه فعالیت، بنیاد اقدامهای گستردهای در حمایت از طرحهای پژوهشی، پژوهشهای پسادکتری، اعطای کرسیهای پژوهشی، پژوهانه (گرنت) و رسالههای دکتری انجام داده است.
وی تأکید کرد: حمایت در بنیاد ملی علم ایران با هدف ارتقاء ظرفیت علمیتحقیقاتی کشور و ایجاد رقابت سالم علمی در جهت کمک به توسعه علم و فناوری انجام میشود و بر همین اساس، طرحهای تحقیقاتی در قالب حمایتهای عادی مستمر، حمایتهای ویژه فراخوانی، حمایتهای مشترک با معاونت علمی، حمایتهای بینالمللی و حمایت از پژوهشهای شرکتهای دانشبنیان در بنیاد ملی علم ایران پس از غربالگری، داوری و تصویب، پذیرش میشوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: به طور کلی ۸۰ درصد حمایتهای بنیاد ملی علم ایران از جنس حمایتهای عمودی و فراخوانی و ۲۰ درصد دیگر آن حمایت افقی و مستمر است. این میزان درصد براساس اولویت میزان اثربخشی در کشور تعیین میشود.
وی با اشاره به انتشار فراخوان «حمایت از موضوعات پیشرو» و حمایت ویژه از دانشجویان دکتری ذیل این فراخوان، تصریح کرد: این بنیاد جهت دستیابی به آرمان مرجعیت علمی، بهطور ویژه از پژوهشها در هشت اولویت موضوعی کلیدی و آیندهدار در قالب رسالههای دکتری حمایت میکند. برهمین اساس برای رسالههای پیشرو، ارقام در اولویتهای اعلامشده بالاتر است؛ حمایت از رساله دکتری در این حوزهها به ۴۰۰ میلیون تومان و گرنت تجهیزات به ۱۰۰ میلیون تومان میرسد.
معاون علمی رئیسجمهور به تشریح حمایتهای مشترک معاونت علمی با بنیاد ملی علم ایران پرداخت و افزود: بنیاد ملی علم ایران با همکاری ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، برای رسالههای دکتری و پژوهشهای پسادکتری که در راستای اولویتهای اعلامی این ستادها تعریف شده و مراحل ارزیابی علمی بنیاد را با موفقیت گذرانده باشند، حمایتهای هدفمندی را اعلام کرده است. این برنامه مشترک با هدف تشویق دانشجویان و محققان جوان برای ورود به عرصههای تحقیقاتی فناوریهای نوین و نیازهای علم و فناوری کشور و حمایت جهت تبدیل یافتههای علمی به فناوریهای کاربردی و خدمات مؤثر در اقتصاد دانشبنیان تعریف شده است.
به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، افشین ادامه داد: برای مسائل کوچک، تعامل با شرکتهای دانشبنیان ذیل فراخوان مشترک «برنامه حمایت از پژوهشهای عمیق در فناوریهای پیشران» از طریق اعلام نیازمندیهای شرکتها صورت میگیرد. فراخوانی تحت عنوان «برنامه حمایت از مأموریتگرایی مؤسسات علمی» تعریف شده که طی آن دانشگاهها مسئول حل یک مسأله مربوط به منطقه خود میشوند. در سطح مسائل کلان نیز «مراکز هدایت و راهبری حل مسأله» یا همان «مهر» تشکیل شدهاند تا مسائل راهبردی کشور را طی دورههای حداقل پنجساله پیگیری و حلوفصل کنند و ذینفعان هم درگیر کار میشوند.
معاون علمی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: امروز این نهاد بر توزیع عادلانه حمایتها در سراسر کشور تأکید دارد تا پژوهشگران و مراکز علمی شهرستانها نیز همانند پایتخت، از ظرفیتهای آن بهرهمند شوند.