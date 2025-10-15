باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محبی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به تولید محلول رسوب زدای شیمیایی این شرکت گفت: شرکت دانش بنیان ما با تکیه بر تخصص، تجربه و نوآوری، فعالیت خود را در سه حوزه اصلی متمرکز کرده است. نخست، تولید انواع محلول‌های شیمیایی تخصصی مورد استفاده در آب‌های صنعتی از جمله ضد‌رسوب‌ها، ضدخوردگی‌ها، آنتی‌اسکلانت‌ها، بایوساید‌ها و اکسیژن‌زداها؛ دوم، تولید ترکیبات رسوب‌بر برای پاک‌سازی تجهیزات در صنایع مختلف از جمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولاد، که توانایی انحلال انواع رسوبات آلی و معدنی را دارا هستند. در کنار این محلول‌ها، تیم‌های اجرایی متخصص شرکت، عملیات رسوب‌زدایی را به همراه پکیج‌های فنی و مهندسی برای انواع تجهیزات انجام می‌دهند.

او افزود: سومین بخش از فعالیت‌های شرکت به تولید ادتیو‌های نفتی اختصاص دارد. این افزودنی‌ها شامل آنتی‌فوم‌ها، دمرسیفایرها، و ضدخوردگی‌های پایه‌نفتی هستند. تمامی این محصولات تحت نام تجاری شناخته‌شده «نیترا» عرضه می‌شوند.

محبی ادامه داد: همچنین شرکت ما دارای دو آزمایشگاه پیشرفته مجهز به تجهیزات تخصصی از جمله دستگاه‌های آنالیز XRF، XRD، FTIR، HPLC و GC است که در حوزه‌های آنالیز آب، فاضلاب و رسوبات فعالیت دارند. این بخش از شرکت، خدمات آزمایشگاهی، پایش کیفی، و مشاوره تخصصی به صنایع ارائه می‌دهد.

نقش آبریزان در حل چالش‌های ملی صنایع

مدیرعامل شرکت دانش بنیان گفت: بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مأموریتی که این شرکت بر دوش گرفته، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع کشور است. این هدف از طریق رسوب‌زدایی تخصصی تجهیزات صنعتی محقق می‌شود؛ تجهیزاتی که در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ، سهم عمده‌ای در مصرف انرژی دارند. با انجام رسوب‌زدایی، تجهیزات به نقطه طراحی اولیه خود بازمی‌گردند و راندمان کاری آنها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

او افزود: ویژگی منحصر‌به‌فرد محلول‌های رسوب‌بر آبریزان، خوردگی بسیار کم و کنترل‌شده آنهااست، به‌طوری‌که تجهیزات را نه‌تنها پاک‌سازی می‌کنند، بلکه از آسیب‌های بعدی نیز محافظت می‌نمایند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع کشور به علت رسوب، خوردگی و فرسودگی تجهیزات، با هزینه‌های سنگین نگهداری و تعویض مواجه‌اند. کاری که آبریزان انجام می‌دهد، جایگزینی روش‌های سنتی و پرهزینه (مانند روش‌های فیزیکی و مکانیکی) با روش‌های شیمیایی ایمن و کم‌هزینه است؛ روشی که بدون باز کردن تجهیزات، در همان محل انجام شده و در عرض چند روز تجهیز به حالت مطلوب بازمی‌گردد.

محبی افزود: این فناوری‌ها در کشور پیش از این وجود نداشتند و کاملاً وارداتی بودند. ضد‌خوردگی‌ها، آنتی‌فوم‌ها، و بسیاری از افزودنی‌های نفتی مورد نیاز صنایع به‌طور کامل از خارج تأمین می‌شدند. اما امروز، با همت شرکت آبریزان، بسیاری از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، از محلول‌های داخلی با برند نیترا بهره می‌برند و کشور را از واردات بسیاری از این ترکیبات شیمیایی بی‌نیاز کرده‌اند.

چالش‌ها، فرصت‌ها و افق صادراتی

او ادامه داد: در مسیر توسعه محصولات و نوآوری‌های فنی، تیم تحقیق و توسعه شرکت متشکل از جمعی از برترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور فعالیت می‌کند. با این حال، چالش تأمین مواد اولیه با کیفیت بالا همچنان یکی از موانع اصلی تولید است. در شرکت آبریزان، استاندارد‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای کیفیت محصولات تعریف شده، و این باعث شده در مواردی، مواد اولیه نامطلوب به‌طور کامل امحا شوند.

محبی تصریح کرد:از سوی دیگر، مسئله محدودیت مراودات مالی بین‌المللی، سد راه جدی برای صادرات محصولات باکیفیت ایرانی به بازار‌های جهانی است. در حالی‌که محصولات داخلی نه‌تنها قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند، بلکه در بسیاری از موارد کیفیتی برتر دارند، اما امکان عرضه گسترده آنها در بازار‌های بین‌المللی وجود ندارد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: در حال حاضر، صادرات شرکت در سطح بسیار محدودی انجام می‌شود، نه در حد توانمندی‌های فنی و نه در حد ظرفیت‌های تولیدی شرکت. بی‌تردید، اگر حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسبی اختصاص یابد چه به‌صورت کمک‌های بلاعوض، چه در قالب تسهیل صادرات و کاهش موانع مالی شرکت می‌تواند نقشی پررنگ‌تر در رشد صنعتی کشور و حضور در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

او افزود: شرکت دانش‌بنیان ما، با تکیه بر دانش بومی، فناوری‌های نوآورانه، تیم‌های تخصصی و آزمایشگاه‌های مجهز، توانسته بخشی از چالش‌های بزرگ صنایع کشور در حوزه خوردگی، رسوب و انرژی را رفع کند و گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعتی ایران بردارد.