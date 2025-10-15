فصل دوم برنامه گفتگومحور و تحلیلی «تهران، ایران، جهان» با هدف واکاوی عمیق‌ترین تحولات سیاسی ایران و جهان از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید برنامه «تهران، ایران، جهان» با اجرای «بهروز تشکر» و سردبیری «علی نادری»، از شبکه تهران پخش خواهد شد. این برنامه سیاسی _تحلیلی که به تهیه‌کنندگی «محمدعلی بازی» تولید شده است، به بررسی جامع تحولات ایران و جهان، تحلیل رخداد‌های سیاسی روز و واکاوی دقیق فضای مجازی و شبکه‌های خارجی می‌پردازد.

برنامه «تهران، ایران، جهان» با اتخاذ رویکردی گفتگومحور و بهره‌گیری از آیتم‌های تصویری متنوع و مرتبط، می‌کوشد مهم‌ترین موضوعات روز را با نگاهی کارشناسانه و دقیق برای مخاطبان تشریح نماید. 

این برنامه، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران

برچسب ها: شبکه تهران ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
فصلی نو در عدالت رسانه‌ای رسانه ملی؛
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
آخرین اخبار
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲