باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید برنامه «تهران، ایران، جهان» با اجرای «بهروز تشکر» و سردبیری «علی نادری»، از شبکه تهران پخش خواهد شد. این برنامه سیاسی _تحلیلی که به تهیهکنندگی «محمدعلی بازی» تولید شده است، به بررسی جامع تحولات ایران و جهان، تحلیل رخدادهای سیاسی روز و واکاوی دقیق فضای مجازی و شبکههای خارجی میپردازد.
برنامه «تهران، ایران، جهان» با اتخاذ رویکردی گفتگومحور و بهرهگیری از آیتمهای تصویری متنوع و مرتبط، میکوشد مهمترین موضوعات روز را با نگاهی کارشناسانه و دقیق برای مخاطبان تشریح نماید.
این برنامه، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش خواهد شد.
منبع: روابط عمومی شبکه تهران