نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، حضور پررنگ بخش خصوصی را نشانه‌ای از ظرفیت بالای اقتصادی استان فارس دانست و با اشاره به موفقیت منطقه ویژه اقتصادی شیراز، از پروژه «شهر سلامت» به‌عنوان گامی مهم در تبدیل شیراز به قطب پزشکی جنوب کشور یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا سلیمی جهرمی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شیراز (اکسپو ۲۰۲۵)، حضور گسترده بخش خصوصی در این رویداد را نشانه ظرفیت بالای اقتصادی استان و استان‌های همجوار دانست و اظهارکرد: این حضور، نویدبخش رشد تولیدات موثر و باکیفیت در سطح کشور است.

او با اشاره به وجود هفت منطقه ویژه اقتصادی در استان فارس افزود: یکی از موفق‌ترین این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی شیراز است که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود و الگویی مؤثر برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

به گفته مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی جهرم، کازرون، لامرد، مرودشت، فسا و نی‌ریز نیز از جمله مناطق فعال یا در حال شکل‌گیری در استان هستند که برخی دارای سازمان مسئول بوده و برخی دیگر در انتظار جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستند.

سلیمی جهرمی راه‌اندازی این مناطق را عاملی برای ایجاد اشتغال گسترده، افزایش تولید داخلی، خودکفایی و رونق اقتصادی استان برشمرد.

او افزود: در قوانین مربوط به تأسیس مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌ها و تسهیلات مؤثری پیش‌بینی شده که در صورت استفاده صحیح، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صدور مجوز‌های یکپارچه را یکی از مهم‌ترین مزایای فعالیت در این مناطق دانست و توضیح داد: فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق سازمان مسئول منطقه، تمامی مجوز‌های لازم را دریافت کرده و روند کار خود را تسریع کنند و نیاز به مراجعه به چندین دستگاه مختلف ندارند.

او با اشاره به نقش این مناطق در تکمیل زنجیره ارزش، تصریح کرد: اگر مناطق ویژه به درستی شناسایی و مدیریت شوند، سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور خواهند داشت.

سلیمی جهرمی در ادامه، منطقه ویژه اقتصادی شیراز را یکی از نمونه‌های موفق کشور دانست و خاطرنشان کرد: این منطقه با مدیریت بخش خصوصی به الگویی برجسته تبدیل شده و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن به بهره‌برداری رسیده یا در حال احداث است که نشان از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران دارد.

او به پروژه بزرگ «شهر سلامت» به عنوان یکی از سایت‌های مهم این منطقه اشاره و اضافه کرد: این طرح با هدف توسعه خدمات سلامت، جذب گردشگر درمانی و ارتقای جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور در حال اجراست.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که فاز نخست شهر سلامت در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

برچسب ها: بخش خصوصی ، توسعه مناطق ، شهر سلامت شیراز
خبرهای مرتبط
کارشناس سازمان برنامه و بودجه:
نادیده گرفتن مزیت‌های نسبی سیستان و بلوچستان در سند آمایش سرزمین
آغاز عملیات اجرائی فاز یک شهر سلامت شیراز
رضایی:
شهر سلامت شیراز می تواند یکی از شهرهای جامع جدید ایران باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
آخرین اخبار
نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
کمیسیون انرژی مجلس به جد پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس
خیرین سلامت فارس ۶۸۰ میلیارد تومان کمک کردند
راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر
دست‌های پنهان در کارگاهی آلوده؛ کشف بیش از ۶ تن اسنک و پُفک در شیراز