نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا سلیمی جهرمی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شیراز (اکسپو ۲۰۲۵)، حضور گسترده بخش خصوصی در این رویداد را نشانه ظرفیت بالای اقتصادی استان و استان‌های همجوار دانست و اظهارکرد: این حضور، نویدبخش رشد تولیدات موثر و باکیفیت در سطح کشور است.

او با اشاره به وجود هفت منطقه ویژه اقتصادی در استان فارس افزود: یکی از موفق‌ترین این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی شیراز است که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود و الگویی مؤثر برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

به گفته مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی جهرم، کازرون، لامرد، مرودشت، فسا و نی‌ریز نیز از جمله مناطق فعال یا در حال شکل‌گیری در استان هستند که برخی دارای سازمان مسئول بوده و برخی دیگر در انتظار جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستند.

سلیمی جهرمی راه‌اندازی این مناطق را عاملی برای ایجاد اشتغال گسترده، افزایش تولید داخلی، خودکفایی و رونق اقتصادی استان برشمرد.

او افزود: در قوانین مربوط به تأسیس مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌ها و تسهیلات مؤثری پیش‌بینی شده که در صورت استفاده صحیح، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صدور مجوز‌های یکپارچه را یکی از مهم‌ترین مزایای فعالیت در این مناطق دانست و توضیح داد: فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق سازمان مسئول منطقه، تمامی مجوز‌های لازم را دریافت کرده و روند کار خود را تسریع کنند و نیاز به مراجعه به چندین دستگاه مختلف ندارند.

او با اشاره به نقش این مناطق در تکمیل زنجیره ارزش، تصریح کرد: اگر مناطق ویژه به درستی شناسایی و مدیریت شوند، سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور خواهند داشت.

سلیمی جهرمی در ادامه، منطقه ویژه اقتصادی شیراز را یکی از نمونه‌های موفق کشور دانست و خاطرنشان کرد: این منطقه با مدیریت بخش خصوصی به الگویی برجسته تبدیل شده و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن به بهره‌برداری رسیده یا در حال احداث است که نشان از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران دارد.

او به پروژه بزرگ «شهر سلامت» به عنوان یکی از سایت‌های مهم این منطقه اشاره و اضافه کرد: این طرح با هدف توسعه خدمات سلامت، جذب گردشگر درمانی و ارتقای جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور در حال اجراست.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که فاز نخست شهر سلامت در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند.