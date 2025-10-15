دانشمندان یک واکسن آزمایشی جدید توسعه داده‌اند که ممکن است قبل از ابتلا یا شیوع بیماری، ایمنی محافظتی در برابر سرطان ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان دانشگاه ماساچوست امهرست، در یک دستاورد علمی که «پیشگامانه» توصیف شده است، یک واکسن آزمایشی جدید توسعه داده‌اند که ممکن است قبل از ابتلا یا شیوع بیماری، ایمنی محافظتی در برابر سرطان ایجاد کند.

دانشمندان می‌گویند که این واکسن از ایجاد چندین نوع سرطان تهاجمی، از جمله سرطان پوست، سرطان پانکراس و سرطان سینه سه‌گانه منفی، جلوگیری می‌کند.

این واکسن به نانوذرات کوچکی ساخته شده از مولکول‌های لیپیدی حاوی دو ماده «کمکی» متکی است که برای تقویت پاسخ ایمنی بدن عمل می‌کنند.

نتایج امیدوارکننده در آزمایش‌ها روی موش‌ها

آزمایش‌های آزمایشگاهی نشان داد که تا ۸۸٪ از موش‌هایی که واکسن به آنها تزریق شده بود، بسته به نوع سرطان، بدون تومور باقی ماندند. این واکسن همچنین به جلوگیری از گسترش تومور‌ها در بدن کمک کرد و در برخی موارد، آنها را به طور کامل متوقف کرد.

در آزمایش دیگری، گروهی از موش‌ها واکسن حاوی نانوذرات با یک آنتی‌ژن محرک سیستم ایمنی را دریافت کردند و سپس در معرض ملانوما (سرطان پوست) قرار گرفتند. نتیجه این بود که ۸۰٪ از موش‌های واکسینه شده بدون تومور باقی ماندند و به مدت ۲۵۰ روز زنده ماندند، در حالی که تمام موش‌های واکسینه نشده دچار تومور شدند و تنها در عرض ۳۵ روز مردند.

نتایج همچنین نشان داد که واکسن از گسترش سرطان به ریه‌ها جلوگیری می‌کند، یافته‌ای که در موش‌های واکسینه نشده مشاهده نشد.

نسخه بهبود یافته و نتایج پیشرفته

این تیم تحقیقاتی بعداً نسخه دوم واکسن را آزمایش کرد که شامل نانوذرات و آنتی‌ژن دیگری به نام لیزات تومور بود. هنگامی که موش‌ها در معرض انواع مختلف سرطان - ملانوما، سرطان سینه سه‌گانه منفی و سرطان پانکراس - قرار گرفتند، ۸۸٪ از موش‌های سرطان پانکراس، ۷۵٪ از موش‌های سرطان سینه و ۶۹٪ از موش‌های ملانوما بدون تومور باقی ماندند.

دانشمندان همچنین مشاهده کردند که موش‌هایی که به لطف واکسن بهبود یافتند، بعداً در مواجهه مجدد با سلول‌های سرطانی، در برابر ایجاد تومور‌های ثانویه مقاومت کردند.

پرابانی آتوکورالی، استادیار مهندسی زیست‌پزشکی در دانشگاه ماساچوست امهرست و نویسنده این مطالعه، گفت که طراحی داروی مبتنی بر نانوذرات آنها قبلاً نشان داده است که تومور‌ها را کوچک می‌کند و افزود که یافته‌های جدید تأیید می‌کند که این رویکرد می‌تواند از همان ابتدا از تشکیل سرطان جلوگیری کند.

این تیم تأکید کرد که کار آنها هنوز در مراحل اولیه است، اما مشتاقانه منتظر است تا در آینده آن را روی انسان به کار گیرد. آنها یک شرکت نوپا به نام NanoVax Therapeutics تأسیس کرده‌اند تا این نوع درمان مبتنی بر نانوذرات را توسعه دهند.

این مطالعه در مجله Cell Reports Medicine منتشر شده است.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: سلول های سرطانی ، واکسن سرطان ، موش های آزمایشگاهی ، ایمنی ، درمان سرطان ، انواع سرطان
خبرهای مرتبط
واکسن سرطان ساخته شد
آزمایش موفقیت‌آمیز واکسن درمانگر چندین نوع سرطان
کشف روشی جدید برای درمان سرطان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
آخرین اخبار
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری