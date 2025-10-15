باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان دانشگاه ماساچوست امهرست، در یک دستاورد علمی که «پیشگامانه» توصیف شده است، یک واکسن آزمایشی جدید توسعه داده‌اند که ممکن است قبل از ابتلا یا شیوع بیماری، ایمنی محافظتی در برابر سرطان ایجاد کند.

دانشمندان می‌گویند که این واکسن از ایجاد چندین نوع سرطان تهاجمی، از جمله سرطان پوست، سرطان پانکراس و سرطان سینه سه‌گانه منفی، جلوگیری می‌کند.

این واکسن به نانوذرات کوچکی ساخته شده از مولکول‌های لیپیدی حاوی دو ماده «کمکی» متکی است که برای تقویت پاسخ ایمنی بدن عمل می‌کنند.

نتایج امیدوارکننده در آزمایش‌ها روی موش‌ها

آزمایش‌های آزمایشگاهی نشان داد که تا ۸۸٪ از موش‌هایی که واکسن به آنها تزریق شده بود، بسته به نوع سرطان، بدون تومور باقی ماندند. این واکسن همچنین به جلوگیری از گسترش تومور‌ها در بدن کمک کرد و در برخی موارد، آنها را به طور کامل متوقف کرد.

در آزمایش دیگری، گروهی از موش‌ها واکسن حاوی نانوذرات با یک آنتی‌ژن محرک سیستم ایمنی را دریافت کردند و سپس در معرض ملانوما (سرطان پوست) قرار گرفتند. نتیجه این بود که ۸۰٪ از موش‌های واکسینه شده بدون تومور باقی ماندند و به مدت ۲۵۰ روز زنده ماندند، در حالی که تمام موش‌های واکسینه نشده دچار تومور شدند و تنها در عرض ۳۵ روز مردند.

نتایج همچنین نشان داد که واکسن از گسترش سرطان به ریه‌ها جلوگیری می‌کند، یافته‌ای که در موش‌های واکسینه نشده مشاهده نشد.

نسخه بهبود یافته و نتایج پیشرفته

این تیم تحقیقاتی بعداً نسخه دوم واکسن را آزمایش کرد که شامل نانوذرات و آنتی‌ژن دیگری به نام لیزات تومور بود. هنگامی که موش‌ها در معرض انواع مختلف سرطان - ملانوما، سرطان سینه سه‌گانه منفی و سرطان پانکراس - قرار گرفتند، ۸۸٪ از موش‌های سرطان پانکراس، ۷۵٪ از موش‌های سرطان سینه و ۶۹٪ از موش‌های ملانوما بدون تومور باقی ماندند.

دانشمندان همچنین مشاهده کردند که موش‌هایی که به لطف واکسن بهبود یافتند، بعداً در مواجهه مجدد با سلول‌های سرطانی، در برابر ایجاد تومور‌های ثانویه مقاومت کردند.

پرابانی آتوکورالی، استادیار مهندسی زیست‌پزشکی در دانشگاه ماساچوست امهرست و نویسنده این مطالعه، گفت که طراحی داروی مبتنی بر نانوذرات آنها قبلاً نشان داده است که تومور‌ها را کوچک می‌کند و افزود که یافته‌های جدید تأیید می‌کند که این رویکرد می‌تواند از همان ابتدا از تشکیل سرطان جلوگیری کند.

این تیم تأکید کرد که کار آنها هنوز در مراحل اولیه است، اما مشتاقانه منتظر است تا در آینده آن را روی انسان به کار گیرد. آنها یک شرکت نوپا به نام NanoVax Therapeutics تأسیس کرده‌اند تا این نوع درمان مبتنی بر نانوذرات را توسعه دهند.

این مطالعه در مجله Cell Reports Medicine منتشر شده است.

منبع: دیلی میل