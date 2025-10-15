رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:سازمان اداری و استخدامی کشور مخالف ایجاد هر نوع سامانه جدید در حوزه نشانی و موارد مشابه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوردر حاشیه جلسه هیئت دولت، موضع این سازمان را به صورت قاطع اعلام کرد و هرگونه ایجاد سامانه جدیدی تحت عنوان نشانی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

رئیس سازمان اداری استخدامی با تأکید بر رویکرد دولت مبنی بر عدم چندپاره‌سازی خدمات، اظهار داشت: سازمان اداری استخدامی کاملاً مخالف ایجاد هر نوع سامانه جدیدی در حوزه نشانی است.

رفیع زاده گفت: ما اکنون سامانه املاک و اسکان را داریم که ممکن است یک‌سری ضعف‌هایی داشته باشد، اما می‌تواند در این زمینه کمک کند. همچنین سامانه‌ای در حوزه ثبت‌احوال داریم و ثبت اسناد نیز ورودی به این موضوع دارد. در حال حاضر چندین سامانه در این حوزه فعال هستند، بنابراین هیچ نیازی به ایجاد سامانه جدید وجود ندارد.

وی در تشریح کفایت زیرساخت‌های فعلی، به وجود سامانه‌های فعال و متمرکز اشاره کرد و افزود: ما در حال حاضر سامانه‌های فعالی مانند املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد را در اختیار داریم که باید تقویت شوند، نه اینکه با هزینه‌تراشی و موازی‌کاری، سامانه‌های جدیدی ایجاد گردد. این سامانه‌های موجود کفایت لازم را دارند.

رفیع‌زاده همچنین بر اهمیت نظارت فرادستگاهی تأکید کرد و گفت: طبق اسناد بالادستی، به ویژه سند نقشه راه دولت هوشمند، کارگروهی تشکیل شده است که هیچ سامانه‌ای بدون تأیید رسمی آن کارگروه نباید شروع به کار کند. سازمان اداری استخدامی در زمینه شکل‌گیری و آغاز به کار این سامانه جدید، هیچ نقشی نداشته است.

رئیس سازمان اداری استخدامی در خصوص تغییرات اخیر در سامانه‌های ثبت احوال توضیح داد که این تغییرات صرفاً در حد اعمال یکروکش بر سامانه قبلی بوده و خدمات همچنان بر اساس روال پیشین ارائه می‌شود و این امر به معنای اجرای یک سامانه کاملاً جدید نیست.

برچسب ها: سامانه ، سازمان اداری استخدامی
