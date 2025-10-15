نمایشگاه «آرد و نان» در مازندران با حضور فعال صنایع و تولیدکنندگان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نمایشگاه تخصصی «آرد و نان» با حضور کارخانجات آرد، واحدهای صنعتی پخت نان، و مجموعهای از فعالان حوزه تولید، تجهیزات و خدمات مرتبط در استان مازندران آغاز بهکار کرد.
در این نمایشگاه که با هدف معرفی توانمندیهای صنعت آرد و نان و ترویج فرهنگ مصرف نان سالم برگزار شده است، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران نیز با برپایی غرفهای اختصاصی، تازهترین دستاوردها، برنامهها و خدمات خود را در زمینه نظارت بر کیفیت آرد و نان، تأمین گندم، و حمایت از نانواها و تولیدکنندگان این حوزه معرفی کرده است.
نمایشگاه آرد و نان مازندران فرصتی است برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با جدیدترین فناوریهای پخت نان، ماشینآلات نوین، شیوههای ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات نان. همچنین فضایی برای گفتوگوی مستقیم میان تولیدکنندگان، کارشناسان، و مصرفکنندگان فراهم آمده است.
این نمایشگاه تا روز جمعه ۲۵ مهرماه در شهرستان قائمشهر دایر است و عموم شهروندان میتوانند همهروزه از آن بازدید کرده و از نزدیک با تلاشهای فعالان صنعت آرد و نان استان آشنا شوند.