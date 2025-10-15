استاندار فارس از انعقاد ۶۰ قرارداد با ارزش ریالی ۳ میلیارد دلار در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در آیین اختتامیه نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»، با اشاره به حضور ۲۴۸ هیات خارجی از کشور‌های مختلف و ۱۵۷ شرکت داخلی در این نمایشگاه، گفت: ۱۲۹ شرکت از مجموع شرکت کنندگان مربوط به استان فارس و ۲۸ شرکت از سایر استان‌های کشور بودند.

او با بیان اینکه جلساتی در جهت رفع موانع تولید نیز با حضور بخش‌های محتلف دولتی و خصوصی در باب منطقه‌ای و موضوعی در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد، افزود: در مجموع ۱۴ نشست تخصصی برگزار و دستاورد‌های خوبی به دنبال داشت.

استاندار فارس از انعقاد ۶۰ قرارداد با ارزش ریالی ۳ میلیارد دلار در این نمایشگاه خبر داد و گفت: اگرچه دشمنان ما در صدد ترویج ایران هراسی هستند، اما این نمایشگاه مورد استقبال هیات‌های خارجی قرار گرفت.

امیری ادامه داد: این نوع نمایشگاه‌ها اگرچه پایه‌ای اقتصادی دارند، اما دستاورد دیپلماسی هم دارند و مناسبات دینی، فرهنگی و تاریخی بین ما و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و قفقاز را تعمیق، تقویت و تجدید خواهد کرد.

او تصریح کرد: می‌توان این انسجام و یکپارچگی را به عنوان یک پارداریم جدید در مناسبات بین‌المللی مطرح کرد؛ آن هم در دنیایی که به دنبال بلوک بندی هستند، اما برگزاری این نمایشگاه ارتباط بین استان‌ها و کشور‌های اطراف را به عنوان یک پاردایم جدید تقویت خواهد کرد.