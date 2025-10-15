دیوارنگاره شهدای فراجا در جنگ ۱۲ روزه شنبه رونمایی میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش خبرنگار روابط عمومی پلیس، آیین رونمایی از دیوارنگاره تمثال مبارک شهدای والامقام فراجا که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به شهادت رسیده‌اند، روز شنبه بیست و ششم مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در مجتمع مسکونی بعثت برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، کارکنان انتظامی، مسئولان و ساکنان محترم مجتمع سازمانی بعثت و سوم خرداد برگزار خواهد شد، از نخستین دیوارنگاره مجموعه یادمان شهدای فراجا رونمایی می‌شود.

سردار سرتیپ دوم محمد بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی پلیس اظهار داشت: «این آیین با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و زنده نگه داشتن سیره جاودانه قهرمانان فراجا برگزار می‌شود. اجرای این برنامه در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر زنده نگاه داشتن نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان انجام می‌گیرد.»

وی افزود: «شهدای فراجا نماد عزت، غیرت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند. امروز بر ماست که با زبان هنر و تصویر، فداکاری‌های این دلیرمردان را برای مردم و نسل‌های آینده به نمایش بگذاریم.»

سردار بهرامی با اشاره به گستردگی این طرح سراسری تصریح کرد: «در مرحله نخست، دیوارنگاره‌های شهدای فراجا در ۳۰۰ نقطه از اماکن انتظامی کشور که مشرف به خیابان‌های اصلی شهرها هستند، طراحی و اجرا خواهد شد. مجموع مساحت این دیوارنگاره‌ها بالغ بر ۸۰۰۰ هزار متر مربع است و با هدف ایجاد فضای فرهنگی و معنوی در محیط‌های شهری برنامه‌ریزی شده است.»

وی ادامه داد: «هر یک از این آثار هنری روایتگر بخشی از رشادت‌ها، ایمان و ایثار شهیدان فراجاست و تلاش داریم این نمادهای معنوی در منظر عموم مردم قرار گیرد تا فرهنگ مقاومت و ازخودگذشتگی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.»

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: «در آیین رونمایی از نخستین دیوارنگاره، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از کارکنان خدوم فراجا حضور خواهند داشت. این حضور نه تنها نشانه احترام به مقام والای شهیدان است، بلکه تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و امام راحل (ره) محسوب می‌شود.»

وی با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم ایثار و وفاداری به نسل جوان گفت: «امروز نسل نوجوان و جوان کشور تشنه شناخت قهرمانان واقعی هستند . ما وظیفه داریم با ابزارهای نوین فرهنگی و هنری، سیره شهدا را برای آنان بازگو کنیم تا بدانند امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی، مرهون خون پاک شهیدان است.»

سردار بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «هنر دیوارنگاری از مؤثرترین شیوه‌ها در انتقال مفاهیم معنوی است. وقتی تصویر شهیدی بر دیوار شهر نقش می‌بندد، پیامی ماندگار از ایمان، فداکاری و عشق به وطن را به هر رهگذری منتقل می‌کند. این طرح‌ها در واقع بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران را در قالب هنر ماندگار می‌سازند.»

گفتنی است اجرای طرح ملی دیوارنگاره شهدای فراجا در سراسر کشور با همکاری فرماندهان انتظامی دنبال می‌شود. این اقدام، جلوه‌ای هنری از ادای دین به مردانی است که با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زدند.