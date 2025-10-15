به گفته صندوق کودکان سازمان ملل خانواده‌های غزه‌ای به ویرانه‌ها بازمی‌گردند در حالی که ۹۰ درصد خانه‌ها آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش یونیسف، از هر ۱۰ خانه در سراسر غزه، ۹ خانه پس از دو سال بمباران آسیب دیده یا ویران شده‌اند و خانواده‌هایی که به محله‌های خود بازمی‌گردند، با تلی از خاک روبرو شده‌اند.

تس اینگرام از یونیسف در شیخ رضوان، که زمانی منطقه‌ای شلوغ در شهر غزه بود، ویرانی را به عنوان "اسکلتی از یک شهر" توصیف کرد.

با ویران شدن خانه‌ها، خانواده‌ها در حال برپایی پناهگاه‌های موقت بر روی ویرانه‌های محل سکونت سابق خود هستند و منتظر چادر، مصالح ساختمانی و احیای منابع آب هستند تا بتوانند بازسازی را آغاز کنند. در همین حال، خانواده‌های دیگر منتظر مصالح ساختمانی هستند تا بتوانند تعمیرات را آغاز کنند.

او گفت: "به همین دلیل است که واکنش بشردوستانه بسیار مهم است. یونیسف اینجاست و تمام تلاش خود را برای افزایش حمایت و محافظت از کودکان در این لحظه انجام می‌دهد. آنها بیش از هر چیز دیگری به حفظ این آتش‌بس نیاز دارند. "

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه
