باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس عصر امروز در مراسم رونمایی ماکت منطقه ویژه سلامت شیراز با اشاره به رونمایی امروز از ماکت طرح شهرک سلامت شیراز، اظهار کرد: ما امروز از ماکت رونمایی کردیم نه از خود طرح. پروژه بسیار بزرگی است و مصوبات، زیرساختها و مقررات قانونی آن فراهم شده است. هماکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
او گفت: یکی از طرحهایی که پیشنهاد میکنم، برای سرمایهگذاران داخلی و مهمانان خارجی که در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ شرکت کردهاند، طرح شهرک سلامت شیراز است که میتوانند در آن سرمایهگذاری مطمئن و قابل اعتماد داشته باشند.
امیری ادامه داد: امیدوارم این طرح مورد توجه همه مدیران استان، نمایندگان مجلس، مردم و دستگاه قضایی قرار گیرد تا عزیزانی که در این طرح مهم سرمایهگذاری میکنند، حمایت شوند.
استاندار فارس با تاکید بر جایگاه استان و شهر شیراز اظهار کرد: استان فارس و شهر شیراز یکی از قطبهای کشور محسوب میشوند و با توجه به همبستگی و سوابق فرهنگی و تاریخی بین استان فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این طرح میتواند مقصدی برای افرادی باشد که امروز برای درمان با پرداخت هزینههای هنگفت به کشورهای آمریکا سفر میکنند.
او ادامه داد: این طرح اهمیت ویژهای دارد و با حمایت، همدلی و همراهی همه دستگاهها، به زودی جزو طرحهای پرشتاب استان خواهد شد.
فاز اول منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز آماده جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
سعید مصفا مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه این مراسم با بیان اینکه منطقه ویژه سلامت شیراز به عنوان یکی از سایتهای زیر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شمار میرود، گفت: فاز اول منطقه ویژه سلامت شیراز با پیشرفت بیش از ۴۰ درصد آماده بهرهبرداری و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
او ادامه داد: این طرح با وسعت یک هزار هکتار، ظرفیت اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر و پذیرش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار گردشگر سلامت در سال را دارد و میتواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند.
سعید مصفا افزود: ما با یک طرح معمولی طرف نیستیم. منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز طرحی بزرگ مقیاس است و فاز اول آن ۱۴۰ هکتار است. امروز زیرساختهای آب، برق و گاز آماده است و ما در آستانه عقد قرارداد با سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه درمان، اقامت، فناوری و خدمات رفاهی هستیم.
او با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این طرح، افزود: بر اساس مطالعات مشاوران، این منطقه ظرفیت اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر را دارد و سالانه قادر به پذیرش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار گردشگر سلامت خواهد بود که میتواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند. این ارزآوری قابل تحریم نیست و گردشگر سلامت با استفاده از خدمات داخلی، هزینه خود را پرداخت و اعتماد به کشور را منتقل میکند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز ادامه داد:تا کنون در فاز اول پروژه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و حدود هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل زیرساختها نیاز است. منابع شرکت توسعه صنایع صادرات فارس و روشهای مختلف تأمین مالی طی دو تا سه سال اخیر، پروژه را به این مرحله رسانده است.
او با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین و نمایندگان مجلس گفت:حمایت دولت، فراهم کردن زمین، ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری و تعرفههای رقابتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، میتواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد و موانع پیش روی سرمایهگذاران را برطرف کند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در پایان تصریح کرد: این منطقه با استانداردهای دانشگاه و وزارت بهداشت پیش میرود و همه خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در طراحی و برنامهریزی آن پیشبینی شده است. شیراز آماده است تا بهعنوان مرکزی برای گردشگری سلامت، میزبان همه سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد و آینده سلامت ایران را شکل دهد.
مصفا با بیان اینکه این منطقه نخستین و تنها منطقه ویژه سلامت کشور است، گفت: تمام مناطق ویژه کشور صنعتی یا بازرگانیاند، اما منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز نخستین تجربه در حوزه پزشکی است.
او افزود: این منطقه با مصوبه هیئت دولت و تایید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده و میتواند الگوی توسعه خدمات پزشکی بینالمللی باشد.
شیراز با شهرک سلامت میتواند به قطب پزشکی منطقه تبدیل شود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ادامه این مراسم با تقدیر از تلاشهای انجام شده در راه توسعه ظرفیتهای پزشکی استان فارس، گفت: واقعیت این است که شیراز به لحاظ دانش پزشکی فراتر از مرزهای کشور و در کل منطقه شناخته شده است.
علاالدین بروجردی در حاشیه نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ با اشاره به پیوندهای موفقیتآمیز کبد در بیمارستانهای مهم این شهر اظهار کرد: دوام این روند اهمیت زیادی دارد و هرچه سریعتر تکمیل طرحها ضروری است تا شاهد حضور بیمارانی باشیم که امروز برای درمان به کشورهای دیگر، از جمله هند، سفر میکنند، در کشور خودمان درمان شوند.
بروجردی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت فرودگاه بینالمللی شیراز، میتوان امیدوار بود شاهد تحول علمی بسیار مهمی در استان فارس باشیم.
او همچنین بر اهمیت تجربههای مختلف نمایشگاه اکو در آغاز این مسیر تاکید کرد و افزود: ایجاد شهرک سلامت و منطقه ویژه سلامت ابتکاری ارزشمند است که با توجه به ظرفیت بالای دانش پزشکی در شیراز، میتواند هزینههای درمان را کاهش دهد و موجب جذب بیماران از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان از استاندار فارس بابت همت بالا و تلاش در این مسیر قدردانی کرد و ادامه داد: شیراز با این اقدامات میتواند به عنوان قطب دانش پزشکی در کل منطقه مطرح شود و تعداد زیادی از بیماران جویای سلامت را جذب کند.
شهر بینالمللی سلامت شیراز ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد میکند
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به ویژگی منحصربهفرد پروژه شهر بینالمللی سلامت شیراز، بیان کرد: این طرح میتواند حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه و ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و زمینه مشارکت سرمایهگذاران در حوزه بیمارستانی و خدمات نقاهتگاهی را فراهم کند.
او در خصوص طرح منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز ادامه داد: این طرح در هیچ نقطهای از کشور مشابه ندارد و با استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی، محدودههای سلامت و بیمارستانها بدون استفاده باقی نمیماند. این اقدام یک کار منحصربهفرد و قابل توجه است.
او افزود: طرح شهر سلامت شیراز در ۹۵۰ هکتار زمین اجرا میشود و بخش قابل توجهی از زیرساختهای آن در حال انجام است.
انشاءالله زمینها آماده واگذاری به سرمایهگذاران خواهد شد تا در بخشهای بیمارستانی، نقاهتگاهی و دیگر حوزههای مرتبط با سلامت مشارکت کنند.
قادری در پایان بر اهمیت ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری در این طرح تاکید کرد و از همکاری همه دستگاهها در پیشبرد این طرح قدردانی کرد.