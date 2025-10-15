باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز در شهر اسلو، مراسمی برای بزرگداشت «صالح الجعفراوی» روزنامه‌نگار فلسطینی برگزار شد. او دو روز پس از اعلام توافق آتش‌بس، در حملات اشغالگران در شهر غزه به شهادت رسید.

در این مراسم، مردم زندگی و تاثیر این روزنامه‌نگار فلسطینی را گرامی داشتند.

الجعفراوی که تنها ۲۸ سال داشت، چند روز پس از توافق آتش‌بس به شهادت رسید. منابع فلسطینی می‌گویند این روزنامه‌نگار که به خاطر ویدئوهایش در پوشش جنگ شهرت یافته بود، روز یکشنبه، هنگام پوشش حملات در محله «صبرا» در شهر غزه، توسط اعضای یک گروه «شبه نظامی مسلح» هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

اندکی بعد، یک منبع ارشد در وزارت کشور غزه به الجزیره عربی گفت که حملات آن روز در شهر غزه توسط «یک گروه شبه‌نظامی مسلح وابسته به اشغالگران اسرائیلی» انجام شده است.

این منبع گفت که این شبه نظامیان، آوارگانی را که از جنوب به شهر غزه بازمی‌گشتند، به شهادت رساندند. طبق گزارش‌ها، او ربوده شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هفت بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

در آن زمان، اگرچه اشغالگران ادعا می‌کردند که از غزه عقب‌نشینی کرده‌اند، اما شبه‌نظامیان مسلح را برای گسترش هرج و مرج در نوار غزه باقی گذاشتند. وقتی مقاومت با این شبه‌نظامیان در محله صبرا درگیر شد، صالح آنجا بود و اخبار را پوشش می‌داد.

ترور صالح درست پس از اعلام آتش‌بس، جامعه روزنامه‌نگاری غزه را شوکه کرد و به منزله نشانه و هشداری بود که روزنامه‌نگاران غزه هنوز در امان نیستند.

جعفراوی در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک روزنامه‌نگار و عکاس مستقل شروع به کار کرد. او در رسانه‌های محلی مشارکت می‌کرد و در رسانه‌های اجتماعی نیز فعال بود. وقتی جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، او شروع به مستندسازی آن با دوربین خود کرد. فیلم‌های او که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، بازدید‌های بسیار زیادی داشت. حساب کاربری او در اینستاگرام ۱۰ میلیون دنبال‌کننده داشت و مانند سایر حساب‌های کاربری محبوب که جنایات رژیم اسرائیل را مستند می‌کنند، چندین بار به حالت تعلیق درآمد. این خبرنگار فلسطینی پیش‌تر گفته بود که به دلیل کارش بار‌ها از سوی رژیم اسرائیل تهدید شده است.

جعفراوی از طریق لنز دوربین خود، نسل‌کشی را با تمام جزئیات وحشتناک آن پوشش داد. او از رفتن به محل‌های بمباران برای پوشش قتل عام‌ها، به خطر انداختن جان خود و پیوستن به تلاش‌های امدادی، ابایی نداشت. او با وجود رنجی که خودش متحمل می‌شد، خود را فداکارانه وقف روزنامه‌نگاری و پخش حقیقت در مورد اتفاقات نوار غزه کرد.

جنگ غزه یکی از مرگبارترین جنگ‌ها برای روزنامه‌نگاران بوده است. گفته می‌شود از اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۷۰ نفر از کارکنان رسانه‌ای به شهادت رسیده‌اند.

منبع: قدس نیوز / الجزیره