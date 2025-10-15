باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری با قدردانی از تلاشهای شورای راهبردی انرژی استان، مدیران کمیسیونهای اقتصادی مجلس و دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه گفت: همکاران ما در کمیسیونهای اقتصادی در این فرآیند نقش کلیدی داشتند و حضورشان نشاندهنده اهمیت موضوع است.
او افزود: در بازدید از ظرفیتهای استان فارس و در جریان نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل فعالان صنعتی و اقتصادی بررسی شد تا مسیر بهرهبرداری از این ظرفیتها تسهیل شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به طرحهای اقتصادی در کمیسیونهای مجلس گفت: در طول یک سال اخیر، دو طرح مهم در کمیسیونها دنبال شد که گرههای بخش گردشگری و برخی ظرفیتهای اقتصادی را باز میکند. علاوه بر آن، الحاق مواد به قوانین موجود و بررسی موضوعات مرتبط با شهرکهای صنعتی و صنفی در دستور کار قرار دارد.
قادری ظرفیتهای موجود در نمایشگاه را بسیار ارزشمند خواند و افزود: شرکتها و فعالان اقتصادی که در این نمایشگاه حضور دارند، پتانسیل بالایی برای توسعه استان و کشور دارند. تنها نیازمند تامین مالی و بهرهگیری از بازار سرمایه هستیم تا ظرفیتها بالفعل شوند و رشد اقتصادی ایجاد شود.
او تاکید کرد: همکاری فعالان اقتصادی، دولت و مجلس میتواند شرایط را به سمت توسعه پایدار سوق دهد و در نهایت شاهد کاهش نرخ تورم در جامعه باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم با تقدیر از تلاشهای مدیران اجرایی استان و فعالان اقتصادی، حضور نمایندگان مجلس و مسئولان ملی را عامل اثرگذار در پیشبرد برنامههای اقتصادی استان دانست.
مسعود گودرزی اظهار کرد: آنچه امروز در عرصههای اقتصادی مشاهده میکنیم، نتیجه تلاشهای نمایندگان محترم مجلس، مسئولان ملی، معاونین وزارتخانهها و وزرای سابق است که از نمایشگاه بازدید داشتند و زحمات بسیاری کشیدند.
او از مدیران اجرایی استان و مدیران برگزاری نمایشگاههای بینالمللی نیز تشکر کرد و افزود: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی نقش مهمی در موفقیت این نمایشگاه داشتند. حضور و همراهی شما بسیار ارزشمند است.
معاون اقتصادی استانداری فارس همچنین به نقش شرکتهای پخش در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: شرکتهای پخش در دورههایی که مردم نیاز به کالاهای بیشتری داشتند، حضور فعال داشتند و همکاری آنها در تامین نیازهای مردم قابل تقدیر است.
او با اشاره به حضور نمایندگان پیشین و فعلی مجلس شورای اسلامی در این رویداد گفت: خوشحالیم که نمایندگان استان فارس در هر زمان پای کار هستند و در تحولات اقتصادی و معیشتی مردم نقش دارند. ما هم قدر حضور آنان را میدانیم و همکاری خود را ادامه خواهیم داد.
گودرزی بر اهمیت مفهوم وطن و تلاش برای سربلندی و عزت کشور تاکید کرد و گفت: ایام جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مفهوم وطن بر هر خودنمایی ارجح است و امیدواریم با همت همه مسئولان و مردم، کشور روز به روز سربلندتر شود.