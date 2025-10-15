رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر نقش حمایت مسئولان و کاهش موانع اداری، فعال‌سازی واحدهای تولیدی کوچک را راهکاری مؤثر برای اشتغال‌زایی و رونق صادرات دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در آیین اختتامیه نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، کاهش بروکراسی اداری و حمایت معنوی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از عوامل کلیدی در تحقق تحول اقتصادی کشور عنوان کرد.

او با اشاره به وضعیت واحد‌های تولیدی کوچک در کشور گفت: در بخش اصناف، حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک وجود دارد که تنها ۶۰ درصد آنها فعال هستند. در صورت فعال‌سازی کامل این واحدها، نه‌تنها معضل بیکاری برطرف می‌شود، بلکه در تأمین نیاز‌های داخلی و توسعه صادرات نیز توانمندی‌های قابل توجهی خواهیم داشت.

فراهانی درباره اهداف نمایشگاه شیراز اکسپو نیز اظهار داشت: این رویداد باید دستاورد‌هایی فراتر از نمایش محصولات داشته باشد؛ از جمله جذب گردشگر که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با سازمان میراث فرهنگی است. اگر از ظرفیت‌های گردشگری کشور به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌توان درآمد حاصل از آن را جایگزین درآمد‌های نفتی کرد.

او با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بر ضرورت حمایت عملی مسئولان برای رفع موانع تولید و صادرات تأکید کرد و افزود: با هم‌افزایی و حمایت، می‌توانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به برگزاری نخستین دوره نمایشگاه اکسپو در استان فارس، پیشنهاد داد این نمایشگاه به‌صورت منطقه‌ای در سایر نقاط کشور نیز برگزار شود و مجلس شورای اسلامی در این مسیر نقش حمایتی ایفا کند.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شیراز گفت: شیراز با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فراوان، میزبان شایسته‌ای برای این نمایشگاه بود و برگزاری آن در فارس، اقدامی مؤثر و ارزشمند محسوب می‌شود.

برچسب ها: کاهش بروکراسی ، حمایت از تولید ، تحول اقتصادی ، اتاق اصناف ایران
