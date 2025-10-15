باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت در گفت: یکی از عاملان اصلی نزاع مسلحانه منجر به قتل در یکی از خیابان‌های شهرستان جیرفت، طی عملیات شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ فیروزبخت افزود: در پی وقوع یک درگیری مسلحانه بین چند جوان در یکی از خیابان‌های شهر جیرفت که متأسفانه منجر به فوت یکی از طرفین شد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس وارد عمل شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده، یکی از عاملان اصلی این نزاع دستگیر سلاح به کار رفته در این نزاع کشف و یک خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی جیرفت با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت عمومی تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل دخیل در این درگیری همچنان ادامه دارد.

منبع: نیروی انتظامی