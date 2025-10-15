باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سالار مرادی در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه توسعه کردستان اتفاقات خوبی در دولت چهاردهم افتاده است، اما نیاز به حمایت‌های بیشتر از مرکز داریم، چرا که کردستان ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف دارد، اما هنوز الفبای توسعه را در این استان نداریم.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های گردشگری در استان فراهم شود، گفت: در حوزه صنایع دستی ایجاد شهرک صنایع دستی مطالبه جدی است.

محسن فتحی نیز در این جلسه اظهار کرد: توسعه یافتگی کردستان از حوزه گردشگری صورت می گیرد و استاندار و سایر مسئولان به این مهم به خوبی توجه داشته و ورود کرده اند و همه ما باید تلاش کرده و توسعه زیرساخت‌ها را مهیا کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه تسهیلات گردشگری کردستان نیازمند توجه ویژه است و انتظار می رود خط اعتباری ویژه برای توسعه گردشگری این استان در نظر گرفته شود.

فتحی با بیان اینکه از وزیر میراث فرهنگی انتظار می رود در دولت مدافع کردستان باشند و این استان را مانند استان های دیگر ببینند، ادامه داد: پروژه کریدور شمال جنوب به عنوان یکی از پروژه‌های مهم نیازمند خط اعتباری ویژه‌ای است که قبل از سفر رییس حمهور به استان بتوانیم خروجی مناسبی داشته باشیم.

رییس فراکسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بناهای تاریخی در استان وجود داردکه نیازمند اعتبار برای ترمیم و بازسازی است و انتظار داریم ۳۰میلیارد ریال اعتبار به این حوزه اختصاص پیدا کند.