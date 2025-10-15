باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در آخرین روز از نمایشگاه شیراز اکسپو ٢٠٢۵، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس، علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز و دیگر مقامات استانداری فارس باحضور در غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با نحوه بارگذاری صنایع انرژیبر برپایه طرح جامع این منطقه و برنامههای گسترده حوزه زیرساخت در زمینههای اجرای پروژههایی نظیر احداث جادههای دسترسی، شبکه آبرسانی و ذخیره آب، پستهای برق، شبکه توزیع گاز و ایستگاههای تقلیل فشار گاز، دایکهای حفاظتی، زیرساختهای گمرک و انبارها، پارکینگ اختصاصی ماشین آلات و دیگر طرحهای کلان و توسعهای مرتبط با دوران بهرهبرداری واحدهای تولیدی آشنا شدند.
اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی همراه با دیگر بازدیدکنندگان، صدور مجوزهای تأسیس بدون نام در حوزههای پتروشیمی و آلومینیوم را گامی مثبت و موثر در جلب اعتماد صاحبان سرمایه و رفع بروکراسیهای اداری برای سرعت بخشی به آغاز فعالیت سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی لامرد دانستند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در حاشیه این آیین اظهار کرد: این اقدام برای نخستین بار است که در کشور انجام میشود.
سید امیر برهانی نائینی افزود: در حالت عادی، سرمایهگذاری که به منطقه مراجعه میکرد، درگیر بروکراسی اداری سنگینی میشد؛ باید طرح تصویب، مطالعات تکمیل و موضوعات محیطزیستی بررسی میشد و این روند شاید تا حدود ۲ سال طول میکشید؛ اما اکنون ما توانستیم در حداقل زمان ممکن، این مجوزهای بینام را صادر کنیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به تشریح مزایای این منطقه برای سرمایهگذاران پرداخت و گفت: این منطقه با مساحتی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار، در نقطه طلایی تلاقی استانهای فارس و بوشهر قرار دارد و به فرودگاه لامرد نزدیک است.
برهانی نائینی فاصله کمتر از ۴۰ کیلومتری تا عسلویه را یک مزیت استراتژیک دانست و افزود: این نزدیکی، موقعیتی ویژه از لحاظ دسترسی به منابع انرژی و زیرساختها ایجاد کرده است.
او با اشاره به متولی بودن «سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو)» بر این منطقه، تاکید کرد: سالانه حدود ۲ همت (هزار میلیارد تومان) برای توسعه زیرساختهای این منطقه هزینه میشود و هماکنون همه زیرساختهای اساسی شامل آب، برق و گاز مهیاست؛ اینجا محل استقرار بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور نیز هست.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عملکرد اقتصادی این منطقه اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات استان فارس در داخل این منطقه ویژه انجام میشود و این منطقه در حوزه اشتغالزایی و ارزآوری برای استان، به شدت تاثیرگذار بوده است.
برهانی نائینی به یک مزیت منحصربهفرد دیگر نیز اشاره کرد و افزود: مردم لامرد قرابت فرهنگی و اجتماعی با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و ما باید از این فرصت برای جذب سرمایهگذاران از این کشورها استفاده کنیم.
او این منطقه را پیشگام در اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و بیان کرد: با توجه به چالش ناترازی انرژی در کشور، این منطقه کمترین مشکل را در این حوزه دارد؛ چرا که ما یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی داریم و در حال حاضر ۴۰۰ مگاوات برق در مدار داریم؛ ما توسعه این ظرفیت را در فاز دوم تا ۱۰۰۰ مگاوات برنامهریزی کردهایم و شرایط انرژی در منطقه نسبتا ایدهآل است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به حضور در نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو، گفت: این اولین بار است که منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سطحی ملی و استانی در چنین نمایشگاهی حضور مییابد. ما در این رویداد توانستیم سرمایهگذاران متعددی را جذب و تفاهمنامههای ارزشمندی را منعقد کنیم.
بر پایه طرح جامع توسعه، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به تولید حدود پنج میلیون تن انواع محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی اختصاص یافته است. این ظرفیت عظیم، چشمانداز روشنی برای رشد و توسعه اقتصاد پتروشیمی در جنوب کشور و همچنین توسعه اقتصاد دریامحور فراهم میکند.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع در جنوب استان فارس و از زیرمجموعههای سازمان ایمیدرو است.