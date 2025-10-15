اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس، صدور مجوزهای تأسیس بدون نام در حوزه پتروشیمی و آلومینیوم را اقدامی مؤثر در کاهش بروکراسی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به منطقه ویژه اقتصادی لامرد دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در آخرین روز از نمایشگاه شیراز اکسپو ٢٠٢۵، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس، علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز و دیگر مقامات استانداری فارس باحضور در غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با نحوه بارگذاری صنایع انرژی‌بر برپایه طرح جامع این منطقه و برنامه‌های گسترده حوزه زیرساخت در زمینه‌های اجرای پروژه‌هایی نظیر احداث جاده‌های دسترسی، شبکه آبرسانی و ذخیره آب، پست‌های برق، شبکه توزیع گاز و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، دایک‌های حفاظتی، زیرساخت‌های گمرک و انبار‌ها، پارکینگ اختصاصی ماشین آلات و دیگر طرح‌های کلان و توسعه‌ای مرتبط با دوران بهره‌برداری واحد‌های تولیدی آشنا شدند. 

اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی همراه با دیگر بازدیدکنندگان، صدور مجوز‌های تأسیس بدون نام در حوزه‌های پتروشیمی و آلومینیوم را گامی مثبت و موثر در جلب اعتماد صاحبان سرمایه و رفع بروکراسی‌های اداری برای سرعت بخشی به آغاز فعالیت سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی لامرد دانستند. 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در حاشیه این آیین اظهار کرد: این اقدام برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود.

سید امیر برهانی نائینی افزود: در حالت عادی، سرمایه‌گذاری که به منطقه مراجعه می‌کرد، درگیر بروکراسی اداری سنگینی می‌شد؛ باید طرح تصویب، مطالعات تکمیل و موضوعات محیط‌زیستی بررسی می‌شد و این روند شاید تا حدود ۲ سال طول می‌کشید؛ اما اکنون ما توانستیم در حداقل زمان ممکن، این مجوزهای بی‌نام را صادر کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به تشریح مزایای این منطقه برای سرمایه‌گذاران پرداخت و گفت: این منطقه با مساحتی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار، در نقطه طلایی تلاقی استان‌های فارس و بوشهر قرار دارد و به فرودگاه لامرد نزدیک است.

برهانی نائینی فاصله کمتر از ۴۰ کیلومتری تا عسلویه را یک مزیت استراتژیک دانست و افزود: این نزدیکی، موقعیتی ویژه از لحاظ دسترسی به منابع انرژی و زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.

او با اشاره به متولی بودن «سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو)» بر این منطقه، تاکید کرد: سالانه حدود ۲ همت (هزار میلیارد تومان) برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه هزینه می‌شود و هم‌اکنون همه زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق و گاز مهیاست؛ اینجا محل استقرار بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم کشور نیز هست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عملکرد اقتصادی این منطقه اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات استان فارس در داخل این منطقه ویژه انجام می‌شود و این منطقه در حوزه اشتغال‌زایی و ارزآوری برای استان، به شدت تاثیرگذار بوده است.

برهانی نائینی به یک مزیت منحصربه‌فرد دیگر نیز اشاره کرد و افزود: مردم لامرد قرابت فرهنگی و اجتماعی با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و ما باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاران از این کشورها استفاده کنیم.

او این منطقه را پیشگام در اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و بیان کرد: با توجه به چالش ناترازی انرژی در کشور، این منطقه کمترین مشکل را در این حوزه دارد؛ چرا که ما یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی داریم و در حال حاضر ۴۰۰ مگاوات برق در مدار داریم؛ ما توسعه این ظرفیت را در فاز دوم تا ۱۰۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و شرایط انرژی در منطقه نسبتا ایده‌آل است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به حضور در نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو، گفت: این اولین بار است که منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سطحی ملی و استانی در چنین نمایشگاهی حضور می‌یابد. ما در این رویداد توانستیم سرمایه‌گذاران متعددی را جذب و تفاهم‌نامه‌های ارزشمندی را منعقد کنیم.

بر پایه طرح جامع توسعه، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به تولید حدود پنج میلیون تن انواع محصولات پایین‌دست و میان‌دست پتروشیمی اختصاص یافته است. این ظرفیت عظیم، چشم‌انداز روشنی برای رشد و توسعه اقتصاد پتروشیمی در جنوب کشور و همچنین توسعه اقتصاد دریامحور فراهم می‌کند.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع در جنوب استان فارس و از زیرمجموعه‌های سازمان ایمیدرو است.

برچسب ها: مجوز بی نام ، سرمایه گذاری ، منطقه ویژه اقتصادی لامرد
خبرهای مرتبط
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
طرح منطقه ویژه سلامت شیراز فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن و قطب پزشکی منطقه است
جایگاه کم‌نظیر فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی
ظرفیت‌های نفت و گاز فارس، موتور محرک توسعه اقتصادی کشور
تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما؛ اطمینان از آمادگی کامل
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
آخرین اخبار
بی‌توجهی به دندانپزشکی، سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند
کاهش بروکراسی و حمایت از تولید، کلید تحول اقتصادی کشور است
ظرفیت‌های نفت و گاز فارس، موتور محرک توسعه اقتصادی کشور
تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما؛ اطمینان از آمادگی کامل
طرح منطقه ویژه سلامت شیراز فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن و قطب پزشکی منطقه است
جایگاه کم‌نظیر فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه
انعقاد ۶۰ قرارداد با ارزش ریالی ۳ میلیارد دلار در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵
ضربه قاطع پلیس به سوداگران مرگ؛ از پلمب مغازه های مواد فروش در کازرون تا کشف تریاک در زرین دشت
نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
کمیسیون انرژی مجلس به جد پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر