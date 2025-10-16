باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با حضور برنامه صف اول شبکه خبر گفت: وقتی از عدالت صحبت می‌شود نباید فقط درباره فضای آموزشی صحبت کنیم. در حال حاضر ساخت ۷ هزار و ۳۰۰ مدرسه در دستور کار قرار دارد که این پروژه‌ها به طور میانگین ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که به تازگی ۲هزار ۴۰۷ پروژه افتتاح شده است؛ افزود: این طرح‌ها تنها بخشی از برنامه توسعه عدالت آموزشی است و بخش مهم‌تر، تجهیز مدارس به فناوری‌های نو و به‌روز است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مطالعات عمیقی برای طراحی بسته‌های فناورانه متناسب با هر مقطع تحصیلی انجام شده است. به گفته وی، این بسته‌ها شامل محورهای پرورشی، ورزشی، علمی، محیط‌زیستی و بهداشتی هستند و به صورت آزمایشی در دو مدرسه شهر قدس اجرا می‌شوند.در صورت تأیید نهایی، این الگو در تمامی مدارس کشور اجرا خواهد شد.



کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس به‌عنوان یکی از ارکان عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: آموزش و ارتقای مهارت معلمان در سه سطح و آموزش مدیران در قالب الگوی مدرسه تراز در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین توسعه فضاهای ورزشی استاندارد و فعالیت‌های پرورشی و تربیتی را از دیگر ابعاد عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: امکانات ورزشی و پرورشی باید در تمام مناطق کشور، از تهران تا بلوچستان، به شکل برابر در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد.



کاظمی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش نقشه توسعه عدالت آموزشی را در شش محور طراحی کرده و با رویکرد مشارکت و آینده‌نگری، اجرای آن را در سراسر کشور دنبال می‌کند.

علیرضا کاظمی اظهار کرد: در گذشته فناوری آموزشی ما به استفاده از دیتا پروژکتور، پرده و لپ‌تاپ محدود بود، اما امروز باید به سمتی حرکت کنیم که معلم بتواند بدون وابستگی به تجهیزات پیچیده، از طریق لپ‌تاپ یا تلفن همراه خود به سیستم هوشمند کلاس متصل شود و محتوای آموزشی را به‌صورت الکترونیکی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: نقشه راه روشنی برای تحول در این حوزه طراحی شده است، اما تحقق آن نیازمند مشارکت اجتماعی است. با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، پیشبرد این برنامه‌ها تنها با همراهی مردم، خیرین، مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در جامعه ممکن خواهد بود.

راه‌اندازی «مدرسه تلویزیونی ایران»

کاظمی در ادامه از راه‌اندازی «مدرسه تلویزیونی ایران» به عنوان یکی از طرح‌های مهم در توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: «هدف از این طرح، دسترسی همه دانش‌آموزان کشور، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط، به بهترین معلمان و تدریس‌های باکیفیت است.»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری نزدیک وزارت آموزش و پرورش با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «در دوران کرونا تجربه موفقی در آموزش تلویزیونی داشتیم و اکنون با همکاری رئیس رسانه ملی و شبکه آموزش، تقویم اجرایی مدرسه تلویزیونی ایران تدوین شده است.

کاظمی افزود: برای تمام مقاطع تحصیلی محتوای آموزشی آماده شده و این طرح به‌زودی به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. او گفت: «مدرسه تلویزیونی ایران یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس در کشور است، چرا که تدریس یک معلم برجسته از مرکز استان می‌تواند به دورترین روستاها منتقل شود.

کاظمی از همکاری صدا و سیما و شبکه آموزش در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: این پروژه می‌تواند الگویی مؤثر برای تحقق عدالت آموزشی و بهره‌مندی برابر همه دانش‌آموزان از آموزش باکیفیت باشد.

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: همه معلمان نظام آموزش و پرورش، اعم از رسمی یا خرید خدمات، برای من ارزش یکسان دارند و پیگیر رفع مشکلات آن‌ها در دولت، مجلس و سازمان‌ها هستم.

کاظمی افزود: در سال گذشته اقدامات مهمی برای ارتقای وضعیت معلمان خرید خدمات از جمله تبدیل وضعیت این نیروها از خدماتی به حق‌التدریس، پرداخت حداقل حقوق معلمان رسمی و اختصاص امتیازهای ویژه در آزمون‌های رسمی برای استخدام انجام شده است.

بیش از ۳ تا ۴ هزار معلم خرید خدمات به استخدام رسمی درآمدند

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که تاکنون بیش از سه تا چهار هزار نفر از معلمان خرید خدمات استخدام رسمی شده‌اند، گفت: هدف ما کاهش تعداد معلمان با قرارداد حق‌التدریس و بهبود شرایط بیمه و پرداخت‌ها است و برای تامین بیمه درمانی در تابستان نیز اقدامات لازم انجام شده است.

کاظمی اظهار کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، پیگیری‌ها برای تبدیل وضعیت با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد و امیدواریم گام‌های بعدی نیز محقق شود.