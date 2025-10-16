باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: اکنون در روستا‌های استان و از محل‌های مختلف اعتباری ساخت ۸ هزار متر مکعب مخزن، ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال و ۳۵ باب ایستگاه پمپاژ در دست ساخت است.

او افزود: با توجه به شرایط موجود و تأمین اعتبار از منابع استانی و طرح‌های محرومیت‌زدایی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ آبرسانی به ۴۸ روستای دیگر به بهره‌برداری برسد.

توکلی بیان کرد: قرارداد دوم محرومیت‌زدایی با اعتبار هزار میلیارد تومان به منظور آبرسانی به حدود ۱۵۰ روستا در شهریور امسال به قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد: از جمله طرح‌های مهم این قرارداد می‌توان به مجتمع‌های قدمگاه شهرستان نهبندان، کلی بزن آباد شهرستان قاین، وحدت شهرستان‌های زیرکوه و بیرجند و امیرآباد شهرستان عشق‌آباد اشاره کرد.