باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با استقبال مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی دیگر از نمایندگان و مدیران استانی وارد این شهر شد.

این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان است.

وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.

حضور در اختتامیه جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی و مراسم آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های این سفر است.