باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با استقبال مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی دیگر از نمایندگان و مدیران استانی وارد این شهر شد.
این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان است.
وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.
حضور در اختتامیه جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه چهارمین کنگره بینالمللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی و مراسم آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های این سفر است.