رییس جمهور کشورمان صبح روز پنجشنبه برای شرکت در چند آیین ملی و بین‌المللی از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان وارد این استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با استقبال مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی دیگر از نمایندگان و مدیران استانی وارد این شهر شد.

این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان است.

وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.

حضور در اختتامیه جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی و مراسم آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های این سفر است.

برچسب ها: رئیس جمهور ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
معاون رییس جمهور:
شاخص شایستگی، خدمت به مردم است
تغییر نگرش دنیا به صهیونیست ها به برکت جمهوری اسلامی ایران
قانون جدید برای مسکن جانبازان زیر ۲۵ درصد ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رییس جمهور وارد اصفهان شد
آخرین اخبار
رییس جمهور وارد اصفهان شد