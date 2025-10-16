مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: سردفتری اسناد رسمی یک جایگاه ویژه و رفیع است که خاستگاه قرآنی دارد و در آیه ۲۸۲ سوره بقره به ضرورت وجود این نهاد اشاره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون امور اسناد، رئیس اداره حفا، کارآگاهان پلیس پیشگیری و نیز سران دفاتر اسناد سراسر استان کرمان برگزار شد، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ثبت رسمی توسعه یافته است و نتیجه این امر نیز افزایش نیروهای متخصص و سران دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود: راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی جدید را باید به فال نیک گرفت و در عین حال باید به بحث معیشت سران دفاتر توجه ویژه شود چرا که این امر نقش قابل توجهی در صیانت و پیشگیری ایفا می‌کند.


عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی اگر با رعایت صحیح قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌ها صورت گیرد موجب کاهش چشمگیر اختلافات بین اشخاص می‌شود.

او اضافه کرد: اما سران دفاتر اسناد باید توجه کنند در صورتی که در تنظیم اسناد، دقت کافی به خرج ندهند و دچار اهمال‌کاری شوند، تنظیم سند می‌تواند گرفتاری‌هایی برای اشخاص و خود سردفتران ایجاد کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: یکی از تبعات ناشی از عدم اشراف به مقررات یا اهمال‌کاری سردفتر بویژه در زمینه احراز هویت، فراهم شدن زمینه بروز جرایمی مثل جعل و استفاده از سند مجعول است.

او ادامه داد: آموزش، انتقال تجربیات و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی تاثیر بسزایی در مقابله و پیشگیری از وقوع جعل اسناد ایفا می‌کند.

هاشمی با اشاره به قداست جایگاه سردفتری، یادآور شد: تا پیش از تأسیس سازمان ثبت اسناد، تنظیم قراردادهای بین اشخاص توسط علما و مجتهدین صورت می‌گرفت چرا که در آیه ۲۸۲ سوره بقره، بر ضرورت ثبت و ضبط معاملات و مراودات تجاری توسط "کاتب عادل" تاکید شده است.

وی در خاتمه افزود: با توجه به این مسائل، سردفتران باید شئونات و الزامات سردفتری اسناد رسمی را به صورت جدی سرلوحه کار خود قرار دهند و از نگاه اقتصادی صرف به سردفتری اجتناب کنند.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، ثبت اسناد
