سازمان حمایت اعلام کرد: با توجه به اعمال افزایش‌ قیمت خودروها از ابتدای ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت‌های مونتاژی، اعمال افزایش‌های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این سازمان حسب وظایف محوله بر اساس مستندات و مدارک مثبته ضمن بررسی عملکرد شرکت مدیران خودرو طی مرداد ماه گذشته اقدام به بررسی و تعیین قیمت کارشناسی جدید محصولات شرکت کرده و با عنایت به فرآیند تعریف شده ، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال که توسط وزارت مذکور طی ماه گذشته جهت اقدام به شرکت مدیران خودرو ابلاغ کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: باعنایت به استقرار شرکت در منطقه ویژه اقتصادی افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله ( CKD ) به یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت نهایی مصرف کنندگان است. لذا با عنایت به اعمال افزایش ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت های مونتاژی، اعمال افزایش های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.

در پایان این سازمان اعلام کرد: که کلیه مصرف کنندگان عزیز در صورت تقاضای بررسی قیمت و شکایت در این زمینه از شرکت مذکور می توانند با در دست داشتن فاکتور خرید خودرو به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و اقدام به ثبت شکایت کنند.

برچسب ها: سازمان حمایت ، قیمت خودرو ، افزایش قیمت
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور در دستور کار قرار گرفت
آخرین اخبار
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه
صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد به دنبال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست+فیلم
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان
گرد و غبار و هجوم آفات نباتی تهدید جدی برای عرصه های جنگلی
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
ریزش بیش از ۴۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس ارتفاع ۳ میلیون واحد را از دست داد
سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود
یکپارچه‌سازی استراتژی‌های صنعتی در جهت افزایش تاب آوری صنایع
سدسازی در بالادست عرصه‌ها عاملی برای خشکیدگی گیاهان