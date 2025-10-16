ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph. D) ۱۴۰۵ از یکشنبه ۴ آبان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph. D) ۱۴۰۵ از ۴ آبان آغاز می‌شود و داوطلبان تا ۱۰ آبان فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. 

سنجش و پذیرش در شیوه «آموزشی – پژوهشی» مقطع دکتری (Ph. D) بر اساس معیار‌های زیر انجام می‌گیرد: 

آزمون متمرکز: با وزن ۵۰ درصد. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: با وزن ۲۰ درصد. مصاحبه علمی و سنجش عملی: با وزن ۳۰ درصد. 

سنجش و پذیرش در شیوه «پژوهش محور» مقطع دکتری (Ph. D) بر اساس معیار‌های زیر صورت می‌گیرد: 

آزمون متمرکز: با وزن ۳۰ درصد. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: با وزن ۲۰ درصد. مصاحبه علمی و سنجش علمی: با وزن ۳۰ درصد. تهیه طرح واره: با وزن ۲۰ درصد. 

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph. D) ۱۴۰۵ به شرح زیر است: 

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

ج) درس استعداد تحصیلی از مواد امتحانی این آزمون حذف شد. 

سنجش و پذیرش برای همه دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه - غیردولتی، غیردولتی، مشترک، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آئین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز ۱۴۰۵ اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

