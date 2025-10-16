باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مصطفی قانعی رئیس یازدهمین کنگره ملی بیماری‌های ریه و دبیر ستاد علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی گفت: چهارمین علت مرگ بیماری های غیر واگیر مشکلات تنفسی است. بر اساس سند غیر بیماری‌های غیر واگیر طبق هدف مشخصی قرار است ۴۰۰ متخصص ریه میزان مرگ و میر در اثر بیماری‌های تنفسی را کاهش بدهد.

به گفته وی، استعمال دخانیات و آلودگی هوا از جمله عوامل بروز سرطان ریه در دنیا و ایران است. وی تاکید کرد: اکنون کشنده ترین سرطان مربوط به سرطان ریه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۵ درصد کشندگی سرطان ریه مربوط به استعمال دخانیات است.

وی ادامه داد: آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی داشته و هزینه‌های تحمیلی ناشی از درمان بیماری‌های ناشی از آن بالا است. با کاهش استعمال دخانیات ۵۰ درصد از بار بیماری انسداد ریه کم خواهد شد. بیماران تنفسی خواب مناسبی ندارند و اکنون داروهای استنشاقی در کشور تولید و حتی وارد خواهد شد.

مصطفی قانعی تصریح کرد: دو داروی بیماران انسدادی مزمن ریه و آسم به دلیل تحریم های ناجوانمردانه آمریکا از دسترس خارج شده است. به دلیل تغییرات نرخ ارز این داروها از پوشش بیمه خارج و میزان پرداختی از جیب بیماران افزایش پیدا کرده است. ‌

وی افزود: اکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم ایران نیازمند درمان بیماری‌های انسدادی مزمن ریه و آسم هستند. یک همکاری بین معاونت علمی و وزارت بهداشت انجام شد و استان کرمان به عنوان استان هدف در خصوص مطالعه حوزه ریه انتخاب شد.

در ادامه مراسم، فرید رشیدی فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه و دبیر انجمن ریه گفت: سیگار منجر به سرطان ریه شده که هزینه های درمانی زیادی خواهد داشت.

به گفته وی، دسترسی به داروهای درمانی بیماری‌های ریوی موضوعی مهم است و یکی از اهداف ما، پوشش کامل داروهای سرطان ریه است.

فرید رشیدی تاکید کرد: داروهای سرطان ریه گران قیمت و وارداتی است. برخی از آمپول‌ها ۱۶۰ میلیون تومان است. وی افزود: بیماری فشار خون ریوی در بین زنان جوان شیوع پیدا می‌کند که ۵ مرکز در سراسر کشور این بیماران را ویزیت می‌کند. وی اضافه کرد: اکنون ۱۶۰ بیمار خانم شناسایی شده است و امیدوارم داروهای این بیماری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

وی افزود: انجمن های علمی در ارتقای سلامت جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. انجمن ریه به عنوان بازوی مشورتی وزارت بهداشت اقدامات خوبی در زمینه کاهش بار بیماری در حوزه ریه برداشته است‌.

در ادامه مراسم، رامین سامی فوق تخصص بیماری‌های ریه و دبیر کنگره ریه گفت: این کنگره با حضور ۷۰ سخنران و بیش از ۵۰ شرکت دارویی برگزار می شود.

به گفته وی، به دلیل آلودگی هوا وضعیت بیماری‌های تنفسی بدتر شده است و سازمان‌های مختلف باید برای حل این مسئله همکاری و تعامل داشته باشند. آلودگی هوا و استعمال دخانیات عامل‌های اصلی مراجعه مردم به متخصصان ریه است. صدا و سیما باید آموزش های لازم را به مردم بدهد.