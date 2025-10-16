باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.

وی اضافه کرد: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد مناسب، بازار را در مسیر صحیح هدایت کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در مدت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موثر بود و از اجحاف حقوق مردم جلوگیری شد.

رحیمی تاکید کرد: تعزیرات در روزهای حساس اخیر نیز با نظارت میدانی و برخورد موثر با اخلال گران بازار توانست از بروز آشفتگی و تضییع حق مردم جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس این تفاهم از این پس دعاوی مرتبط با بیت‌المال با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری می شود و ادارات کل؛ متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.

منبع: ایرنا