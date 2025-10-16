باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در نشست مدیران کل آموزش و پرورش و مدیران کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی از حضور در استان اصفهان، شرکت در بیستوهفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان بود؛ اجتماع بینظیری که در تاریخ آموزش و پرورش کمتر تکرار شده است.
وی افزود: هدف این گردهمایی، همفکری و پیمان میان سه ضلع مؤثر در مردمیسازی نظام تعلیم و تربیت، توسعه عدالت و ارتقای کیفیت بود تا منشور این مسیر برای ادامه راه در آغاز سال دوم دولت ترسیم شود.
کاظمی گفت: آغاز سال تحصیلی، عظیمترین رویداد آموزش و پرورش است که معمولاً با چالشهای بزرگی مواجه میشود، خصوصاً در استانهایی مانند اصفهان که با کسری نیرو و خالی بودن کلاسها روبهرو بود.
۶ محور برای توسعه عدالت و کیفیت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ را از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ رقم زدیم و هر هفته «اتاق وضعیت» در ۲۱ محور و ۸۱ برنامه تنظیم شد تا سال تحصیلی بهصورت آرام و بیدغدغه آغاز شود.
وی ادامه داد: در کنار آغاز سال تحصیلی جدید، نقشه راه دقیقی مبتنی بر سیاستهای رییس جمهور بر مدار مهارت آموزی برای آموزش و پرورش ترسیم شد که ذیل توسعه عدالت و کیفیت در ۶ محور برنامهریزی شده است.
کاظمی با بیان اینکه گاهی از بیرون تصور میشود که فعالیت آموزش و پرورش فقط در ساخت فضا خلاصه میشود، گفت: فضا تنها یکی از شش حوزه توسعه عدالت است که برای حل مشکل فضا نقشه راه طراحی و نظام مسائل تقسیمبندی و سامانه رصد و پایش نیز ایجاد شد.
وی ادامه داد: دستاورد این اقدامات را در هفته گذشته شاهد بودیم؛ از میان ۷ هزار و ۷۳۰ پروژه، ۲۴۷ پروژه افتتاح شد که در تاریخ آموزش و پرورش بیسابقه است.
به گفته کاظمی، خیرین مدرسهساز نیز طی یک سال گذشته ۱۸۶ همت کمک و موجی از باور و نگرش مثبت را در بدنه جامعه تزریق کردهاند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ضلع دوم برنامهها استانداردسازی تجهیزات است، گفت: ۲ مدرسه با دستور رییس جمهور تجهیز شده و آماده بهرهبرداری است و در صورت تأیید، این الگو برای مدارس دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.
کاظمی افزود: ضلع سوم توانمندسازی معلمان است که برای آن نقشه راهی طراحی شده و بخش مهمی از آن در ششماهه نخست سالجاری محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی مدیران مدارس نیز در قالب الگوی مدرسه تراز در حال اجراست، گفت: تاکنون ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در قالب اجتماعات یادگیری در هزاران گروه سازماندهی شدهاند و روشهای «همآموزی» و «باهمآموزی» را تجربه میکنند.
کاظمی اظهار داشت: استانداردسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری ورزشی مدارس در دستور کار است و از ابتدای هفته آینده نیز المپیادهای درونمدرسهای در سراسر کشور آغاز میشود.
وی افزود: ضلع ششم توسعه عدالت نیز تقویت هویت ملی و دینی و بهبود فعالیتهای پرورشی و فرهنگی برشمرده میشود که با آغاز پویش «ایران سرافراز» در سال تحصیلی جدید کلید خورده است.
آموزش و پرورش در صدر مسائل کشور است
وی خاطرنشان کرد: باید صبر و حوصله داشت تا پیامدهای این تحولات نمایان شود. تحولات عمیق فرهنگی و علمی این دوره در آینده قابل مشاهده است و کشور به این تغییر باور و نگرش افتخار خواهد کرد.
کاظمی با بیان اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از غفلت ۴۶ ساله از نظام تعلیم و تربیت است، گفت: اکنون خوشحالیم که آموزش و پرورش در صدر مسائل کشور قرار گرفته است آن چنان که در اولین روز پس از پایان تجاوز رژیم صهیونیستی، نخستین جلسه رئیسجمهور با محوریت آموزش تشکیل شد و این نشاندهنده ایمان عمیق به نقطه آغاز تحول در کشور است.
وی افزود: اگر صبر و همکاری داشته باشیم، تمامی دغدغههای معلمان و مسائل دانشگاه فرهنگیان برطرف خواهد شد و ارتقای کیفیت آموزش رقم خواهد خورد.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه با استقبال آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی دیگر از نمایندگان و مدیران استانی وارد این شهر شد.
این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان است.
وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.