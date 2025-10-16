سرپرست شهرداری منطقه یک قم گفت: با هدف ایمن‌سازی و تسهیل تردد روشندلان طرح‌های اصلاح گذرگاه‌های عابر پیاده و نصب سامانه‌های ویلچررو در معابر اصلی اجرایی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -حسین رضائی‌نسب در گفت‌وگویی با اشاره به لزوم توجه جدی به نیازهای شهروندان دارای معلولیت بینایی، اظهارکرد: روشندلان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه‌اند و ایجاد شرایط ایمن و مناسب برای تردد آنان از اولویت‌های مدیریت شهری است.

وی از نصب بیش از ۱۰ سامانه ویلچررو در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: تا پایان سال، ۲۰ سامانه دیگر نیز در نقاط مختلف منطقه نصب خواهد شد و اصلاح گذرگاه‌های عابر پیاده و پیاده‌روهای اصلی در دستور کار قرار دارد تا مسیر حرکت روشندلان آسان‌تر و ایمن‌تر شود.

سرپرست منطقه یک شهرداری قم با تأکید بر اجرای استانداردهای ویژه در طراحی معابر، تصریح کرد: در پروژه‌های عمرانی جدید، زیرساخت‌هایی چون رمپ‌های استاندارد، علائم ویژه راهنمایی و روشنایی مناسب پیش‌بینی شده تا ایمنی تردد افراد نابینا و کم‌بینا تضمین شود.

وی بیان داشت: این اقدامات صرفاً محدود به مناسبت روز جهانی عصای سفید نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های مستمر شهرداری منطقه یک در تحقق شهر شهروندمحور است.

رضائی نسب گفت: روز جهانی عصای سفید نمادی از آگاهی و احترام به حقوق اجتماعی روشندلان است و مجموعه مدیریت شهری در تلاش است تا با اجرای طرح‌های عمرانی متناسب، گامی مؤثر در مسیر شهری برابر و دسترس‌پذیر برای همه برداشته شود.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: روز جهانی نابینایان ، شهرداری قم
تبادل نظر
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
