باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا»، محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر از جمعه ۲۵ مهرماه پخش خود را آغاز می‌کند.

بدین ترتیب قسمت‌های یکم تا سوم مسابقه بزرگ «۱۰۰»، جمعه، شنبه و یکشنبه شب برابر با ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

صحنه بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران، شامل ۱۰۰ خانه است که به‌تدریج شرکت‌کنندگان از رقابت حذف می‌شوند و در نهایت کسی که مالک همه خانه‌ها شود، قهرمان فصل اول خواهد بود. این مسابقه نسخه‌ای بومی‌سازی‌شده از مسابقه‌ای است که در بیش از ۲۸ کشور جهان ساخته شده است.

مسابقه بزرگ «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است در ۵ فصل ۱۲ قسمتی میزبان مخاطبان خواهد بود و فصل ششم آن در ۱۵ قسمت با عنوان فینال فینالیست‌ها از شبکه سه پخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی‌پروژه