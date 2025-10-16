فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با اجرای هادی حجازی‌فر از فرداشب ۲۵ مهرماه روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا»، محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر از جمعه ۲۵ مهرماه پخش خود را آغاز می‌کند. 

بدین ترتیب قسمت‌های یکم تا سوم مسابقه بزرگ «۱۰۰»، جمعه، شنبه و یکشنبه شب برابر با ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. 

صحنه بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران، شامل ۱۰۰ خانه است که به‌تدریج شرکت‌کنندگان از رقابت حذف می‌شوند و در نهایت کسی که مالک همه خانه‌ها شود، قهرمان فصل اول خواهد بود. این مسابقه نسخه‌ای بومی‌سازی‌شده از مسابقه‌ای است که در بیش از ۲۸ کشور جهان ساخته شده است. 

مسابقه بزرگ «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است در ۵ فصل ۱۲ قسمتی میزبان مخاطبان خواهد بود و فصل ششم آن در ۱۵ قسمت با عنوان فینال فینالیست‌ها از شبکه سه پخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی‌پروژه

برچسب ها: مسابقه بزرگ ، شبکه سه
خبرهای مرتبط
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بدرقه پیکر ناصر تقوایی با لباس سفید
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پدر تا بنجامین باتن
سریال «سرباز کوچک امام» در مرحله دوم تولید؛ بازسازی دوران اسارت جوان‌ترین آزاده دفاع مقدس
فونت یحیی سنوار رونمایی شد/ حروفی که می‌جنگند
مسابقه بزرگ «۱۰۰» به فصل دوم رسید
آخرین اخبار
مسابقه بزرگ «۱۰۰» به فصل دوم رسید
فونت یحیی سنوار رونمایی شد/ حروفی که می‌جنگند
سریال «سرباز کوچک امام» در مرحله دوم تولید؛ بازسازی دوران اسارت جوان‌ترین آزاده دفاع مقدس
بدرقه پیکر ناصر تقوایی با لباس سفید
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پدر تا بنجامین باتن
فیلم‌های راه یافته به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
اعلام مراسم بدرقه پیکر استاد سعید مظفری
اکران پویانمایی «فرمانروای آب» در نماز جمعه تهران
«ذرات آشوب» در جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد روی صحنه رفت
پخش فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان» از شبکه تهران
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران