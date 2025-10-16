مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر گفت: داروخانه‌های جمعیت در شهریورماه با ثبت رشد ۳۲ درصدی در پذیرش نسخ دارویی نسبت به ماه گذشته، گام مؤثری در ارتقای خدمات دارویی و تسهیل دسترسی بیماران برداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا شانه‌ساز، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر گفت: رشد پذیرش نسخه‌ها، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیند مراجعه و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های دارویی بیماران است.

وی اظهار کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به حضور نمایندگان شرکت‌های بیمه در شیفت صبح اشاره کرد که علاوه بر آن، نمایندگان دو بیمه پایه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، در شیفت بعدازظهر نیز مستقر هستند تا مشکلات بیمه‌ای مراجعین را در محل بررسی و رفع کنند.

به گفته وی، تعیین دو نفر از پرسنل داروخانه به‌عنوان «همیار بیمار» نقش مهمی در راهنمایی مراجعین، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، ایفا کرده و موجب بهینه‌سازی مسیر دریافت خدمات دارویی شده است. در کنار خدمات دارویی، واحد فروش تجهیزات پزشکی مستقر در داروخانه فوق تخصصی نیز با عرضه اقلام درمانی ضروری، از جمله تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص، نقش مکمل و مؤثری در تأمین سلامت مراجعین ایفا می‌کند.

شانه‌ساز تاکید کرد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر رسالت بشردوستانه خود، همچنان در مسیر ارتقای خدمات دارویی، تسهیل دسترسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گام برمی‌دارد و توسعه خدمات تخصصی را در اولویت برنامه‌های سال ۱۴۰۴ قرار داده است.

