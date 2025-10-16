مأموران اجرایی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم، در جریان گشت و پایش واحد‌های صنعتی در محور قم–کاشان، یک مورد تخلیه غیرقانونی پسماند صنعتی را شناسایی و با متخلف برخورد قانونی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -بر اساس اعلام  اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم،، فردی که اقدام به تخلیه غیرقانونی پسماند صنعتی در محور قم–کاشان کرده بود،ضمن الزام به پاکسازی محل و انتقال پسماند‌ها به مراکز مجاز، با تشکیل پرونده به اداره حقوقی معرفی شد تا مراحل قضایی پیگیری شود.

مطابق با مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند، تخلیه هرگونه پسماند در حاشیه راه‌ها و محیط‌های طبیعی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین خودرو‌هایی که اقدام به تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز کنند، علاوه بر مجازات‌های قانونی، به توقیف یک تا ده هفته‌ای محکوم خواهند شد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست قم تأکید کرده است: پایش مستمر واحد‌های صنعتی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

برچسب ها: محیط زیست ، تخلف زیست محیطی
خبرهای مرتبط
نظارت آنلاین بر داروخانه‌های قم؛ عرضه داروی بیماران خاص تحت کنترل است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم:
تله‌های صید هوبره در دشت مسیله تخریب شدند
کشف دارو مکمل و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
معاون جدید اطلاعات و اخبار صداوسیمای قم معرفی شد
روایت تلخ قهرمان قمی آسیا از پشت در مدرسه
مقاومت با ایمان، بصیرت و ولایت شکست‌ناپذیر است
چهارمین همایش «علامه ذوالفنون» در قم برگزار شد
برخورد قانونی با تخلیه غیرمجاز پسماند صنعتی در جاده قم به کاشان
مرغ پایش را روی ترازوی گرانی گذاشت
تجلیل «عباسعلی گایینی» چهره علمی و ورزشی کشور در قم
تسهیل تردد روشندلان با اصلاح گذرگاه‌ها و نصب سامانه‌های ویلچررو در منطقه یک قم
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی