باشگاه خبرنگاران جوان -بر اساس اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قم،، فردی که اقدام به تخلیه غیرقانونی پسماند صنعتی در محور قم–کاشان کرده بود،ضمن الزام به پاکسازی محل و انتقال پسماندها به مراکز مجاز، با تشکیل پرونده به اداره حقوقی معرفی شد تا مراحل قضایی پیگیری شود.
مطابق با مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند، تخلیه هرگونه پسماند در حاشیه راهها و محیطهای طبیعی ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. همچنین خودروهایی که اقدام به تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز کنند، علاوه بر مجازاتهای قانونی، به توقیف یک تا ده هفتهای محکوم خواهند شد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست قم تأکید کرده است: پایش مستمر واحدهای صنعتی و برخورد با تخلفات زیستمحیطی در دستور کار این نهاد قرار دارد.