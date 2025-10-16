باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان درباره حضورش در نشست روز پارالمپیک در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اظهار کرد: روز و هفته پارالمپیک بهانهای هست تا توجه بیشتری به جامعه بزرگ ما که شامل افراد معلول هستند، کنیم. خوشبختانه در ادوار و سالهای گذشته ما این فرصت را داشتیم که از زحمت کشان این حوزه تقدیر کنیم و ارنج بگذاریم بر کسانی که همت کردند و محدودیت را مانعی برای فعالیت ورزشی و تحرک فیزیکی خود ندیدند.
او ادامه داد: خوشبختانه امسال این برنامه در سطح ملی با تمهیداتی که توسط کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیونهای مرتبط از جمله فدراسیون جانبازان و توان یابان، فدراسیونهای ناشنوایان و نابینایان و در کنار آن هیئتهایی در سطح استانها و سازمانهای مختلف در سطح کشور که به نوعی از جمله ذینفعهای این موضوع هستند، انجام میشود.
او افزود: ما باید از این یادمانها برای توجه بیشتر جهت فعالیت ورزشی گروههای بزرگ جامعه که شامل افراد دارای معلولیت میشوند، استفاده کنیم و گرامی بداریم از تلاشهایی که در این مجموعه پژوهشی انجام میشود.
کوهپایه زاده درباره اینکه دانشگاهیان و پژوهشگران باید در وسط فضای ورزش قرار بگیرند، گفت:ما بدون توجه به دانش فنی و علوم ورزشی و علوم پزشکی در توسعه ورزش نمیتوانیم به دستاوردهای خیلی شگرفی و بزرگی برسیم. ما باید از بهترین دانش و فناوریهای دنیا برای توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و حتی حرفهای استفاده کنیم. پژوهشگاه و دانشگاهها میتوانند بهترین فرصت با حضور اساتید و دانشجویان مرتبط و علاقمند باشند تا در بخشهای مختلف به توسعه ورزش به ویژه در توسعه نیروی انسانی متبحر کمک کنند و در امر مربیگری و ارزیابیهای علمی و برنامه ریزیهایی که ما در ورزش نیاز داریم، یاری بدهند.
وی افزود: محل خدمت دانشگاهیان باید در میان ورزشکاران و مجموعه و زیست بوم ورزشی باشد. قطعا اگر ما هر چه بتوانیم اساتید را در زمینههای علوم ورزشی به ورزش نزدیک کنیم و ورزشیها هم بتوانند درک درستی از این هم افزایی داشته باشند، میتوانیم نتایج بهتری در سطح ورزش همگانی و قهرمانی بگیریم.
او درباره اینکه با استفاده از دانش دانشگاهیان میتوانیم در بخش پرتابها و سایر ورزشها موفق شویم، گفت: با استفاده از دانش فنی و فناوریها هم در رشتههای ورزشی موجود و هم در رشتههایی که هنوز به آن ورود نکردیم میتوانیم موفق شویم. در واقع اگر ورزشکاران برای حضور فیزیکی و تحرکات و تعقلات اجرایی خود میتوانند با رشتههای دانشگاهی بیشتر نزدیک شوند و در برخی از رشتههای ورزشی این اتفاق افتاده است. البته ما بیشتر از این توقع داریم که ارتباط بین ورزش و دانشگاه افزایش یابد. ما باید متوجه باشیم که اگر در در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۳۰ رکورد در المپیک و پارالمپیک شکسته میشود و در سال ۲۰۲۰ در توکیو این رکورد به بالای ۳۰۰ میرسد و در سال ۲۰۲۴ پاریس بیش از ۴۰۰ رکورد زده میشود، غیر از دانش فنی و فناوریهای روز دنیا به خصوص در بخش حرفهای چیز دیگری را نمیتوانیم در این افزایش رکوردها، صاحب اثر قوی بدانیم. از این نظر میتوانم بگویم که دنیا به این سمت دارد میرود و با استفاده از دانش فنی باید تلاش کنیم و از فناوریهایی که در کشورمان وجود دارد بهره برداریهای بهتری را بگیریم و از منابع خود بهترین استفاده را کنیم.
کوهپایه زاده درباره برنامههای فدراسیون جانبازان و توان یابان در روز پارالمپیک بیان کرد: برنامهای از سوی کمیته پارالمپیک برای بخشها و ذینفعهای مختلف به خصوص برای فدراسیون جانبازان و توان یابان در نظر گرفته شده است. این برنامهها در هیئتهای ورزشی ما که بیش از ۳۱ استان و ۴۰ هیئت شهرستانی میشوند، همچنین در نشستهای مختلف، بحثهای استعداد یابی و جشنوارههای مختلف در استانها و شهرستانها و گفتوگوهای بین بخشی در سطح استانها اجرا میشود. توجه مسئولان استانی و ملی به بحث پارالمپیک و ورزش افراد با معلولیت اتفاق خوبی بوده است که امسال گستره بیشتری را شامل شده است و از برنامه ریزیهای انجام شده ممنون هستیم و از توجهی که آحاد مردم و مدیرانی که از این موضوع داشتند و امیدوارم ارتباط و توجه در طول سال هم ادامه دار باشد.