به مناسبت اولین سالروز شهادت رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، تعدادی از اظهارات درخشان و ماندگار او گردآوری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز اولین سالروز شهادت یحیی سنوار (ابو ابراهیم)، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس بود. به همین مناسبت، مردم سراسر جهان به ویژه در نوار غزه، لحظات پایانی او را که به نماد مقاومت تبدیل شد، به یاد می‌آورند. زمانی که او سرسختانه علیه اشغالگران جنگید، به شهادت رسید و تصویر پایداری و شجاعت او در تمام جهان منتشر شد.

برای فلسطینی‌ها، سنوار به فهرست طولانی قهرمانان مقاومت فلسطین افزوده شد؛ کسانی که در مبارزه با استعمار و اشغال اسرائیل زندگی کردند و به شهادت رسیدند و تا آخرین لحظات، به دنبال آزادی سرزمین خود بودند.

به مناسبت سالروز شهادت او، در اینجا برخی از اظهارات این قهرمان فلسطینی که همچنان در ذهن مردم به ویژه فلسطینی‌ها طنین‌انداز بوده، جمع‌آوری شده است:

«همه با جان و خون برای دفاع از الاقصی شعار می‌دهند. مردان و زنان، مذهبی و غیرمذهبی، شعار می‌دادند: «شمشیر را در مقابل شمشیر قرار دهید. همه ما مردان محمد ضیف [فرمانده فقید شاخه نظامی حماس] هستیم.»

«مسجد الاقصی و بیت‌المقدس خط قرمز هستند.»

«اگر می‌خواهید زمان بیشتری برای ماندن داشته باشید، از مسجدالاقصی و بیت‌المقدس دوری کنید. تصمیم برای نابودی موجودیتتان به این بستگی دارد که آیا قصد دارید برنامه‌هایتان را برای مسجدالاقصی و بیت‌المقدس اجرا کنید یا خیر.»

«یکی از خبرنگاران یک شبکه آمریکایی از من پرسید: پیام شما به رئیس جمهور بایدن چیست؟ من با یک جمله پاسخ دادم: اشغالگران را مجبور کنید به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند باشند. اگر اشغالگران رعایت کنند، امکان آتش‌بس طولانی مدت وجود دارد. چه چهار سال، چه پنج سال یا بیشتر.»

«ترجیح می‌دهم شهید شوم تا اینکه از ویروس کرونا، یا از حمله قلبی، یا سکته مغزی، یا در تصادف رانندگی بمیرم.»

«برای مدت‌های طولانی، ما مقاومت مسالمت‌آمیز و مردمی را امتحان کردیم. ما انتظار داشتیم که جهان، افراد آزاد و سازمان‌های بین‌المللی در کنار مردم ما بایستند و جلوی جنایات اشغالگران و قتل عام مردم ما را بگیرند. متأسفانه، جهان ایستاد و تماشا کرد.»

«آیا جهان از ما انتظار دارد که در حالی که کشته می‌شویم، قربانیان خوبی باشیم، تا بدون سر و صدا ذبح شویم؟»

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: یحیی سنوار ، اسطوره مقاومت ، سالروز شهادت
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
