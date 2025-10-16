باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه) با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود تماس تلفنی خواهد داشت تا درباره جنگ اوکراین گفتوگو کند.
این تماس تلفنی یک روز قبل از سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به آمریکا و دیدار با ترامپ در کاخ سفید برقرار خواهد شد. ترامپ و زلنسکی درباره احتمال دریافت موشکهای دوربرد تاماهاک توسط اوکراین گفتوگو خواهند کرد.
موشک تاماهاک یک موشک کروز دوربرد ساخت آمریکا است که برای حمله به اهداف زمینی و دریایی طراحی شده است. موشکهای تاماهاک (در صورتی که واقعا برای اوکراین ارسال شوند) اهمیت زیادی خواهند داشت؛ چون میتوانند فاصلههای طولانی را با دقت بالا طی کنند و دامنه جنگ را به درون خاک روسیه گسترش دهند.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در حال سفر به سرزمینهای اشغالی، درباره ارسال این موشکها به اوکراین، گفت: ما در این مورد صحبت کردیم و باید ببینیم چه خواهد شد. صادقانه بگویم، ممکن است مجبور شوم با روسیه صحبت کنم. آیا آنها میخواهند موشکهای تاماهاوک به اوکراین ارسال شوند؟ فکر نمیکنم.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز روز یکشنبه با اشاره به این موضوع، گفت: موضوع تاماهاوک بسیار نگرانکننده است. اکنون از نظر این واقعیت که تنشها از همه طرف در حال افزایش است، واقعاً لحظه بسیار دراماتیکی است.
منبع: آکسیوس