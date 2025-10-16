در سالگرد شهادت فرمانده حماس در غزه، ارتش رژیم اسرائیل یک عکس جدید از پیکر شهید السنوار منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یک تصویر جدید از پیکر شهید یحیی السنوار، فرمانده حماس در غزه را همراه با مجموعه‌ای از تصاویری که در طول جنگ گرفته شده است، در یکی از نمایشگاه‌های تل آویو به نمایش گذاشت.

السنوار در روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (سال گذشته) توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب غزه شهید  شد.

السنوار در حالی که به همراه محافظ خود و یکی از فرماندهان گردان‌های القسام در یک ساختمان سنگر گرفته بود، بر اثر شلیک مستقیم موشک و فروریختن ساختمان بر سرش، به شهادت رسید.

اسرائیل عکس جدیدی از پیکر السنوار منتشر کرد

منبع: اسکای نیوز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
مردم غزه و جهادگران مقاومت این عکس ها که حاوی عکس صهیونیست ها هم هست رو حفظ کنید و به عنوان سند ان شا الله برای محاکمه وحشی های غاصب نگه دارید و اگه هر کدوم تون میتونه به عنوان قصاص خون، بهشون دست پیدا کنید و قاعده« جان در مقابل جان » رو اجرا کنید!!!
ان شا الله یک دادگاه بین المللی شبه نورنبرگ اما از نوع اسلامی بر پا بشه و به حقوق مظلوم رسیدگی بشه، خیلی دیر نیست، ما به عدل الهی باور داریم به شرط یاری دین خدا ، حتما یاری خدا رو داریم...
خدا رحمت کنه شهید یحیی سنوار محاهد قهرمان و فرمانده بزرگ مقاومت رو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
به صهیونیست ها میگویم
طبق گفته قران ..شهدا زنده اند و پیش خدا روزی دارند
پس بترسید .هر ان روح ان بزرگ مرد به سراغ تان میایند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
جسم پهلوان نبرد رفت به بالاترین مکان در بهشت خدا
ولی روح ابن پهلوان از خود گذشته .اخلاق مدار و با معرفت
با حماس و مردم فلیسطین تا ازادی کامل سرزمین شون
باقی خواهند ماند و کمک شون خواهند کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
درود بر سنوارها سنوارها هرگز نمی میزند شاید جسمش آن ازبین برود ولی روح پاکش برزمنده قوت قلب میدهد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
رحمت خدا بر روحش
۶
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
یحیی سنوار یک اسطوره همیشه زنده است و جالب است که خداوند محبت او را در دل های ما گذاشت بدون اینکه از او شناختی داشته باشیم. عاشق کسی شدیم که او را نمی شناختیم و اینگونه صهیونیست رسوا شد.
۱۵
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
صهیونیست‌ها از شیر خفته می‌ترسند...
این شیر نر و شیران بیشه مقاومت ، تا ابد ادامه دارند.
غرب پایان دارد.
۱۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کند مردم جنایت کار اسرائیل را امیدوارم هر چه زودتر از روی زمین محو شوند امیدوارم با چین روسیه درگیر شوند و با بمب هیدروژنی محو شوند از روی زمین
۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
شجاعتی که شهید یحیی السنوار از امام علی (ع) آموخت...
۷
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
از ترس این عکس را منتشر کردند
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
دورد برمردان مرد عالم
۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد..
ای کاش این غلام حقیر رو هم بخری.. مهدی جانم..?
اللهم عجل لولیک فرج ?
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
نماد غیرت و شجاعت. رحمت خدا بر این مرد بزرگ
۵
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۲۲:۴۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
لعن ونفرین برصهیونیستهای قاتل درنده ! لعن ونفرین بر اسرائیل وآمریکا وحامیانشان ! توفیق بزرگی است که مظلومی به دست اشقیا به شهادت می رسد خدایا سنوار وهمه شهدای گرانقدر مقاومت را با سیدالشهدا محشور بگردان آمین یا رب العالمین !
۳
۲۰
پاسخ دادن
