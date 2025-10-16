در سالگرد شهادت فرمانده حماس در غزه، ارتش رژیم اسرائیل یک عکس جدید از پیکر شهید السنوار منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یک تصویر جدید از پیکر شهید یحیی السنوار، فرمانده حماس در غزه را همراه با مجموعه‌ای از تصاویری که در طول جنگ گرفته شده است، در یکی از نمایشگاه‌های تل آویو به نمایش گذاشت.

السنوار در روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (سال گذشته) توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب غزه شهید شد.

السنوار در حالی که به همراه محافظ خود و یکی از فرماندهان گردان‌های القسام در یک ساختمان سنگر گرفته بود، بر اثر شلیک مستقیم موشک و فروریختن ساختمان بر سرش، به شهادت رسید.

منبع: اسکای نیوز