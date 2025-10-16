باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان، از آغاز اجرای طرح ویژه و قاطع کنترل شبانه خودروهای فعال در جادههای استان خبر داد و تاکید کرد: با هدف ارتقاء ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جادهای، پلیس راه با هرگونه نقص در سیستم روشنایی خودروها و استفاده از چراغهای زنون (هدلایت) غیراستاندارد که سبب انکسار دید رانندگان میشود، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.
سرهنگ یدالله نادری، سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان، با اشاره به اجرای این طرح اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه، در چند روز گذشته در تمامی محورهای مواصلاتی استان لرستان در حال اجراء میباشد.
سرهنگ نادری افزود: یکی از عوامل اصلی و موثر در کاهش ایمنی شبانه جادهها، تغییر وضعیت استاندارد چراغهای خودرو و استفاده از سیستمهای روشنایی غیراستاندارد نظیر لامپهای زنون پرقدرت است که با ایجاد خیرگی و انکسار شدید دید برای رانندگان مقابل، عامل بروز حوادث و تصادفات جادهای میشود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه و تجهیزات مربوطه از جمله چراغها که آن را از حالت استاندارد کارخانه خارج نماید، ممنوع بوده و تخلف محسوب میگردد. پلیس راه بر اساس قانون و در راستای حفظ حقوق عامه و تامین امنیت ترافیکی، با اینگونه ناهنجاریها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سرپرست پلیس راه استان لرستان در ادامه به آمار اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در همین راستا و در شبهای ابتدایی اجرای طرح کنترل شبانه، مالکان بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص در سیستم روشنایی ملزم به رفع فوری این نقیصه در محل اجرای طرح گردیده و تنها پس از استانداردسازی و رفع عیب کامل، اجازه ادامه تردد در جادهها را دریافت نمودند.
سرهنگ نادری در پایان تاکید کرد: طرح کنترل و برخورد با خودروهای متخلف، با جدیت و بدون هیچگونه اغماضی ادامه خواهد داشت تا شاهد افزایش سطح ایمنی تردد در جادههای استان و کاهش تصادفات ناشی از نقص فنی و تجهیزات غیراستاندارد باشیم.
منبع: پلیس لرستان