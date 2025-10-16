باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در فصل پائیز، دمای هوا معتدل و طبیعت استان با رنگهای گرم پاییزی، جلوهای خاص پیدا میکند.
آبشار نوژیان با ارتفاع ۹۵ متر، یکی از بلندترین آبشارهای ایران است. این آبشار در جنوب شرقی خرمآباد واقع شده و در پاییز با پوشش گیاهی متنوع و هوای خنک، مکان مناسبی برای طبیعتگردی است.
آبشار آب سفید در شهرستان الیگودرز قرار دارد و به دلیل برخورد آب با صخرهها، کف سفید رنگی ایجاد میشود. این پدیده طبیعی در پاییز جلوهای ویژه پیدا میکند.
آبشار شِوی، یکی از بلندترین آبشارهای ایران، در مرز استانهای لرستان و خوزستان واقع شده است. دسترسی به این آبشار از طریق ایستگاه شِوی در خط آهن دورود-اندیمشک امکانپذیر است.
چکان، آبشاری در ارتفاعات جنوب دورود است که از یک غار بیرون میآید و به صورت آبشاری طولانی جریان دارد. این آبشار در پاییز با رنگهای گرم برگها و هوای خنک، مکان مناسبی برای پیادهروی و عکاسی است.
قلعه فلکالافلاک در مرکز خرمآباد واقع شده و یکی از آثار تاریخی مهم استان است. این قلعه با معماری منحصربهفرد خود، در پاییز با پسزمینهای از طبیعت رنگارنگ، جلوهای خاص دارد.
موزه لرستان در خرمآباد قرار دارد و مجموعهای از آثار تاریخی و فرهنگی استان را به نمایش میگذارد. بازدید از این موزه در روزهای خنک پاییزی، تجربهای دلپذیر است.
تجربههای پاییزی در لرستان
پیادهروی در طبیعت: درختان زاگرس در پاییز با رنگهای زرد و قرمز، مناظر زیبایی را ایجاد میکنند که برای پیادهروی و عکاسی مناسب است.
اقامت در خانههای روستایی: در برخی روستاهای لرستان، میتوان با خانوادههای محلی اقامت داشت و از مهماننوازی آنها بهرهمند شد. این تجربه، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و زندگی محلی است.