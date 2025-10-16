مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:امشب با گذر موج کم دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، افزایش ابر گاهی بارش باران رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب پنجشنبه با گذر موج کم دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، افزایش ابر گاهی بارش باران رخ می دهد و در سایر مناطق کشور جو آرام و پایدار است.

وی ادامه داد: همچنین روز جمعه علاوه براینکه میزان بارندگی در غرب گیلان و شرق اردبیل افزایش خواهد داشت در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ می دهد.

او بیان کرد:روز شنبه نیز در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش خفیف انتظار می رود. طی این روز در دامنه های زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، دامنه های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز افزایش ابر و وزش باد، گاهی خیزش گرد وخاک پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: روز یکشنبه در شرق مازندران و گلستان افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می رود. همچنین در ساعات بعد از ظهر شنبه و یکشنبه در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه تنها در ارتفاعات جنوب کرمان و برخی مناطق در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی وزش باد و خیزش گردوخاک پیش بینی می شود. در سواحل دریای خزر نیز افزایش دما رخ خواهد داد. در ضمن تا یکشنبه در شمال شرق و شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود و پنجشنبه و جمعه غرب دریای خزر مواج است.

وی ادامه داد: تهران امشب صاف با غبار صبحگاهی و وزش باد و در شامگاه صاف در بعضی ساعت ها با غبار رقیق پیش بینی می شود.

