سعید شیخزاده از دوبلورهای دوبلاژ سیما که خاطرات متعددی با مرحوم مظفری داشته است گفت: آقای مظفری بهصورت خاص حکم استادی را برای شخص من داشتهاند. در همان سن کمی که من در این حرفه بودهام آقای مظفری یک نگاه خاص و ویژهای نسبت به من داشت. خیلی از نقشهای خوبی که من از سن کم گویندگی میکردم، مرحوم مظفری این لطف را داشت که به من این فرصت را بدهد. حقیقتاً با خود میگفتم که من چقدر مدیون استاد مظفری هستم. جدا از اینکه الگوی کاری من بوده، استاد مستقیم من بوده تا بر کار من نظارت کند. بعد از اینکه مدیریت دوبلاژ را شروع کردم ایشان بهشدت کمک و حمایت میکردند. بهقدری متین، آرام و استاد کامل بودند که هرچه بگویم کم است. مرد محجوبی بود و کمتر مصاحبه میکرد، اما کسی نمیتوانست از صدای جادویی او بگذرد.
وی در خصوص آخرین همکاری با مرحوم مظفری ادامه داد: فکر میکنم آخرین فیلمی که من کار کردم به نام گرگهای گرسنه، آقای مظفری بهجای برد پیت گویندگی میکرد و من مدیر دوبلاژ آن کار بودم. چقدر هم عالی کار کردند و چه خاطرهای بود در آن یکهفتهای که فیلم را دوبله میکردیم. دائماً با ایشان در ارتباط بودم و با هم صحبت میکردیم.
شیخزاده افزود: دوبله حرفهای که از آن صحبت میکنیم همینجا است. جایی که استاد مظفری باید باشد و من کنار او یاد بگیرم و رشد کنم. حقیقتاً دوبله ایران به نام این نسل از دوبلورها است. آقای والی زاده، آقای خسروشاهی، آقای مظفری و.... دوبله ایران به نام این افراد است و ما کنار این اساتید یاد میگیریم. نسل جدید ما بلااستثنا مدیون آقای مظفری هستیم. زیرا ایشان همزمان با مدیریت دوبلاژ به ما آموزش میداد. بهگونهای نسل جدید را آموزش میداد که کیفیت ما به دوبلورهای نسل قدیم نزدیک شود.
وی در خصوص آن که چگونه میتوان میراث نسل طلایی دوبله را حفظ کرد گفت: من شانس این را داشتم که در کنار اکثر بزرگان دوبله باشم. تمام آن چیزی که از این بزرگان آموختم الان بهصورت یک آموزش دستهبندی شده میتوانم به شاگردانم آموزش دهم. هرآنچه که برداشت و تحقیق کردم که میتوانم به نسل جدید انتقال دهم، از نسل پیشین است که یاد گرفتم. واقعیت آن است که بخش بسیاری از آن را از آقای مظفری آموختم.
این دوبلور درباره حمایت و توجه به هنر دوبله افزود: نسل قدیم همواره از بزرگان ما بودهاند و نسل جدید هم که بالای ۲۰ سال هرکدام سابقه دارند، کار را پیش میبرند. فقط نیاز به انگیزه داریم. یک هنرمند باانگیزه پیشرفت او چندبرابر میشود. خداروشکر در مجموعه دوبلاژ سیما الان آقای شکیبا که مدیر این بخش هستند زحمت میکشند. همراهی که ایشان دارند برای حفظ نسل جدید و آینده دوبله بهقدری زیاد است که همیشه به او دستمریزاد گفتهام. انشاءالله که نگاه ویژهای به دوبله شود. جدا از اینکه یک بخش هنری است، همیشه گفتهام که صداها بخشی از میراثفرهنگی یک کشور هستند.
منبع: فارس