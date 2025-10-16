باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علاءالدین بروجردی در حاشیه سفر به شیراز و در جمع خبرنگاران، با اشاره به سابقه مذاکرات ایران و آمریکا، تأکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که نمی‌توان به ایالات متحده برای گفت‌و‌گو اعتماد کرد.

او گفت: در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد مذاکرات شد، طرف آمریکایی هم‌زمان با روند گفت‌وگوها، دست به اقدامات نظامی زد.

بروجردی با اشاره به مواضع اخیر واشنگتن درباره مذاکرات، اظهار داشت: در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، وزیر امور خارجه ایران پنج دور مذاکره انجام داد، اما در آستانه دور ششم، آمریکا عملیات نظامی ترتیب داد. این رفتار نشان می‌دهد که نمی‌توان به چنین طرفی اعتماد کرد. ما هرگز پذیرای ادبیاتی نیستیم که طرف مقابل بخواهد از پیش نتیجه مذاکرات را تحمیل کند.

او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اصل مذاکره را رد نمی‌کند، افزود: گفت‌و‌گو‌ها تنها زمانی انجام خواهد شد که شروط مشخص و منافع متقابل تأمین شود. تصمیم‌گیری در این زمینه نیز بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد و مصالح ملی ایران در اولویت خواهد بود.

بروجردی در ادامه، درباره عدم حضور رئیس‌جمهور در برخی نشست‌های اخیر گفت: تصمیم دکتر پزشکیان برای شرکت نکردن در این اجلاس‌ها کاملاً منطقی بود؛ چراکه توافق آتش‌بس امضاشده، چیزی جز نمایش صلح‌طلبی غیرواقعی از سوی ترامپ نبود.

او با انتقاد از رفتار‌های اخیر آمریکا افزود: ترامپ در طول یک سال گذشته که منجر به شهادت ده‌ها هزار انسان شده، هیچ‌گاه سخنی از صلح به میان نیاورده است. اما اکنون برای دریافت جایزه صلح نوبل، در تلاش برای نمایش صلح‌طلبی است؛ اقدامی نمایشی که جمهوری اسلامی ایران هرگز آن را نخواهد پذیرفت.