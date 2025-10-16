باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پریسا محققی در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران، بر لزوم تغییر رویکرد به سمت پیشگیری تأکید و با اشاره به ضربالمثل آمریکایی یک سنت پیشگیری، ده دلار صرفهجویی است، نقش اساسی پیشگیری در سطوح مختلف را تبیین کرد.
او با اشاره به ارزش افزوده بسیار بالای سرمایهگذاری در سلامت نوزادان تصریح کرد: زمانی که یک نوزاد را مرخص میکنیم، برای هفتاد سال آینده زندگی مفید به جامعه اضافه میکنیم، در حالی که در مورد یک فرد شصت ساله، این زمان به ده تا پانزده سال محدود میشود.
نوزادان نارس: ضعیفترین حلقه زنجیره سلامت
فوق تخصص طب نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از کمتوجهی به نوزادان نارس در مباحث سلامت، آنها را ضعیفترین حلقه در زنجیرهی بهداشت دانست.
او اشاره کرد: این نوزادان، که اغلب از اقشار محروم جامعه هستند، پس از ترخیص از بیمارستان با چالشهای عظیمی در مسیر مراقبتهای تخصصی مانند گفتاردرمانی، کاردرمانی و غربالگریهای مکرر روبهرو میشوند.
محققی تأکید کرد: اگر این مراقبتهای تکمیلی پس از ترخیص ارائه نشود، این نوزادان در آینده با ناتوانیهایی مواجه شده و هزینههای سنگینتری را بر خانواده و جامعه تحمیل خواهند کرد.
او از مسئولین خواست تا با نگاهی جامعتر به سلامت نوزادان، خدمات پس از ترخیص این گروه را تحت پوشش بیمهای قرار دهند و در ادامه افزود: این یک سرمایهگذاری برای سلامت جامعه است و بازپرداخت آن بسیار بیشتر از هزینه اولیه خواهد بود.
محققی به ثابت ماندن شاخص فوت نوزادان در سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این شاخص ارتباط مستقیمی با سلامت و سواد مادر در دوران بارداری دارد.
فوق تخصص طب نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان تأکید کرد: جوانی جمعیت تنها به دنیا آوردن بچه نیست؛ یک بچه خوب داشتن و بزرگ کردنش هم هست.
پوشش درمانی ناکافی بهویژه برای کودکان
علیرضا استقامتی فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه ایران با بزرگترین اپیدمی دنیا، یعنی دیابت، روبهرو است، نسبت به افزایش سرسامآور مبتلایان و هزینههای گزاف این بیماری هشدار داد.
به گفته او، در حال حاضر بیش از ۷ میلیون فرد مبتلا به دیابت در کشور با عوارض متعدد دست و پنجه نرم میکنند و این در حالی است که جمعیت پیشدیابتی کشور دو تا سه برابر این تعداد تخمین زده میشود.
استقامتی با اشاره به آمار جهانی، خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، در چند سال آینده تعداد مبتلایان جهانی به بیش از ۷۸۰ میلیون نفر خواهد رسید.
استقامتی با ابراز تأسف از عدم وجود بستههای حمایتی ثابت و مشخص برای این گروه، به مشکلات روزمره این بیماران از جمله درمانهای مکرر، درمان لاکچری و هزینه تستها اشاره کرد.
هشدار درباره عوارض بلندمدت و هزینههای اقتصادی
او تأکید کرد: عدم پوشش بیمهای مطلوب برای ابزارهای اولیه مانند نوارهای قند خون، خانوادهها را در تنگنا قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه دیابت، بهویژه نوع دو، به ذخیرهسازهای از عوارض آتی تبدیل شده است، نسبت به آینده هشدار داد: اگر امروز برای مراقبت از بیماران دیابتی سرمایهگذاری نکنیم، در آینده توان پاسخگویی به هزینههای فلجکننده ناشی از عوارض این بیماری شامل نارسایی کلیوی، دیالیز، مشکلات قلبی و چشمی را نخواهیم داشت.
استقامتی همچنین به سیاستگذاریهای نادرست در حوزه تولید و واردات انسولینها اشاره کرد و خواستار تدوین سیاستهایی شد که نیاز واقعی بازار را در نظر بگیرد و دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تضمین کند.
فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، نسبت به روند فزاینده و شتاب بالای ابتلا به دیابت و عوارض وخیم آن در آینده هشدار داد و آموزش را به عنوان اولین اصل درمان و پیشگیری، یک سرمایهگذاری حیاتی دانست.
او با اشاره به اینکه تعداد مبتلایان به دیابت و پیشدیابت در کشور به سطحی نگرانکننده رسیده است، تصریح کرد: روند ابتلای به دیابت آنقدر فزاینده و شتاب بالایی دارد که ما نخواهیم توانست در آینده عوارض و هزینههای این بیماری را مدیریت کنیم. این معضل سلامت مردم را به خطر میاندازد؛ شاهد افزایش میانسالان مبتلا، افزایش دیالیزها و تحمیل هزینههای سنگین خواهیم بود.
آموزش به جای تمرکز صرف بر دارو
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، نظام مطلوب مدیریت دیابت را فراتر از صرفاً تجویز دارو دانست و بر ضرورت آموزش گسترده تأکید کرد.
او با اعلام اینکه تعداد افراد مبتلا به پیشدیابت در کشور بیش از دو برابر تعداد مبتلایان به دیابت است، گفت: ما باید آموزش دهیم، هم پیشدیابتیها و هم دیابتیها را. اولین اصل درمان دیابت، آموزش است؛ کاری که انجمنهای تخصصی بیش از ۱۵ تا ۱۸ سال است روی آن تمرکز کردهاند.
استقامتی افزود: پزشکان نیز به دلیل کمبود وقت و گاهی فقدان دانش بهروز، فرصت کافی برای آموزش بیمار را ندارند. ما نیازمند نهادهای تخصصی هستیم که آموزش دیابت را به عنوان یک پکیج کامل سرلوحه کار خود قرار دهند.
او با استناد به گایدلاینهای معتبر بینالمللی، تأکید کرد که در هر برنامه درمانی، پس از تشخیص، بخش عمدهای به آموزش اختصاص دارد و این باید در اولویت قرار گیرد.
استقامتی سه درخواست اصلی خود را برای طراحی نظام مراقبت مطلوب امروزی از جمله بها دادن به آموزش، اولویتبندی مراقبت از مبتلایان فعلی و توجه به مولفههای اجتماعی و ثبات اقتصادی اشاره کرد.
هشدار دربارهٔ افزایش قیمت انسولین و تجهیزات
استقامتی نگرانی خود را دربارهٔ تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت داروهای حیاتی دیابت بیان کرد. او هشدار داد: اگر قرار باشد ارز ترجیحی برای انسولینها حذف و به ارز آزاد تبدیل شود، قیمت انسولینها تا سه برابر افزایش خواهد یافت. فردی که ماهانه ۷ تا ۸ قلم دارو مصرف میکند، ناگهان باید بیش از هشت میلیون تومان فقط برای انسولین بپردازد. این امر قطعاً منجر به مصرف ناقص داروها و افزایش عوارض خواهد شد.
او در پایان تأکید کرد: سیستم مراقبت باید بهروز باشد و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، پمپاش (کاهش نرخ تبدیل) پیشدیابت به دیابت را هدف قرار دهد. ثبات نرخ ارز برای داروهای ضروری و پوشش بیمهای کافی، از دیگر مطالبات وی برای اطمینان از دسترسی مناسب بیماران به درمان بهموقع بود.
لزوم تحول در سیستم بیمه سلامت ایران با تکیه بر دادهکاوی و هوش مصنوعی
کاظم میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته بیمههای خدمات سلامت شورای عالی بیمه سلامت در یک نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران، بر لزوم بازنگری بنیادین در ساختارهای بیمهای کشور با هدف بهبود خدمات و پیشگیری از افزایش هزینهها تأکید کرد.
به گفته او، سیستم کنونی بیمه سلامت با پیچیدگیهای فزاینده بیماریها و نیاز به درمانهای شخصیسازی شده، کارایی گذشته خود را از دست داده است.
میکائیلی افزود: ما باید به سمتی برویم که از دادهها استفاده بهتری و عمیقتری بکنیم. این رویکرد جدید که در دنیا با عنوان بیمه هوشمند شناخته میشود، بر استفاده از دادهها برای کشف الگوهای درمانی، سنجش تغییرات سبک زندگی و در نهایت، پیشبینی هزینههای درمانی افراد متمرکز است.
حرکت به سمت بیمههای پیشگیرانه و شخصیسازی شده
میکائیلی با بیان اینکه فلسفه اصلی بیمههای پایه که بر مبنای ریسک جمعی بنا شده بود، دیگر پاسخگوی نیازهای نوین نیست، اشاره کرد که تحول باید در دو حوزه اساسی بیمههای پایه سلامت پیشگیرانه و سلامت مبتنی بر رفتار شکل بگیرد.
او همچنین به ظرفیتهای موجود در سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه را فرصتی برای نوآوری در این حوزه دانست.
میکائیلی یکی از چالشهای کلیدی مطرح شده در نشست را دسترسی پژوهشگران به دادههای سلامت عنوان کرد و افزود: برای توسعه اقتصاد سلامت و طراحی سیاستهای مبتنی بر شواهد، باید سازوکاری برای انتشار منظم و محافظت شده از دادههای سلامت طراحی شود، همانطور که در گذشته دادههای پایگاه رفاه ایران برای پژوهشگران منتشر میشد.
او تأکید کرد: سازمانهای بیمهگر به تنهایی قادر به تحلیلهای مورد نیاز نیستند و ما نیازمند اقتصاد دادههای سلامت هستیم تا پژوهشگران بتوانند خروجیهای مورد نیاز سازمانها را تولید کنند.
میکائیلی اظهار کرد: با بهرهگیری از ابزارهای نوین، نظام بیمه سلامت ایران باید از یک سیستم واکنشی به یک سیستم فعال و پیشگیرانه تبدیل شود.
بازنگری در اساسنامه صندوق صعبالعلاج و ضرورت حمایت ویژه
معصومه هداوند، رئیس گروه بیماریهای خاص و صعبالعلاج معاونت درمان وزارت بهداشت به موانع جدی پیش روی بیماران خاص اشاره کرد و بر لزوم بازنگری در اساسنامه صندوق بیماریهای صعبالعلاج و اتخاذ رویکردی مهربانانهتر در قبال این بیماران تأکید کرد.
هداوند با بیان اینکه بیش از سه میلیون نفر جمعیت تحت پوشش، به جز بیماران دیابتی، با چالشهایی روبهرو هستند، تصریح کرد: بیش از صد نامه از سوی انجمنها در معاونت درمان وجود دارد که خواستار تعریف هستههای خدمتی مشخص برای بهرهمندی از خدمات بیمه سلامت و صندوق صعبالعلاج هستند
رئیس گروه بیماریهای خاص با اشاره به شورای سیاستگذاری صندوق، بر لزوم مشورت با اساتید و متخصصان در تعریف خدمات تأکید کرد.
او اظهار داشت: ما خدمت آقای دکتر صحراییان جلسه داشتیم و پیگیریها در جریان است. میخواهیم هر ساله بستههای خدمتی بر اساس تکنولوژیهای جدید بازبینی شوند.
هداوند افزود: اساسنامه صندوق صعبالعلاج بیش از سه سال است که نیازمند بازنگری است و از مسئولان نظام سلامت، بهویژه نمایندگان بیمه سلامت، درخواست کرد تا برای ایجاد تغییرات لازم در اساسنامه جهت تسهیل امور بیماران، یاریرسان باشند.
او با بیان آمار تکاندهندهای گفت: در حال حاضر ۴۵۵ بیماری نادر در کشور شناخته شده است، در حالی که این رقم در سطح جهانی هفت هزار بیماری است. این نشان میدهد که ما در بحث تشخیص عقب هستیم.
هداوند به موردی اشاره کرد که تنها یک بیمار در کشور با بیماری بسیار نادر دست و پنجه نرم میکند و هزینههای درمان او توسط بیمه سلامت پوشش داده میشود، هرچند که اساسنامه صندوق بر این نکته تأکید دارد که پوشش بیمه، مازاد بر بیمه پایه و مکمل است.
او، هزینه ماهانه درمان یک بیمار مبتلا به mds یک میلیارد و صد میلیون تومان است. ۹۶ درصد این هزینه در صندوق پوشش داده میشود، اما سهم بیمار از این رقم نیز برایشان کمرشکن است. بیمار صعبالعلاج حتی توان پرداخت هزینههای پنج میلیون تومانی را نیز ندارد.
هداوند با تأکید بر این مسائل، خواستار یک نگاه ویژه و مهربانانهتر به بیماران خاص شد و افزود: اگر قرار است سیاستگذاری صورت گیرد، باید بدانیم آنها فرزندان ما هستند؛ بسیاری از آنها متخصصان و نیروی کار کشورند که با بهبودی میتوانند به جامعه خدمت کنند.
رئیس گروه بیماریهای خاص و صعبالعلاج معاونت درمان وزارت بهداشت به اهمیت نقشآفرینی تمامی دستگاهها در تدوین اسناد بالادستی سلامت اشاره کرد: نمیشود یک نفر سیاستگذاری کند. بنیاد بیماریهای خاص، وزارت راه، وزارت صمت و تمام نهادهای دخیل باید در تدوین قوانین و اسناد دخیل باشند تا ریلگذاری درستی صورت گیرد.
هداوند در انتها تأکید کرد که عدالت در سلامت با شعار محقق نمیشود، بلکه با شاخصهای کارآمدی که رضایتمندی خانوادهها را تضمین کند، سنجیده خواهد شد.
ضرورت اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت برای تحول در نظام درمان
سید عباس متولیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تأکید بر اهمیت حیاتی زیرساختهای دادهمحور، خواستار تسریع در اجرای پرونده الکترونیک سلامت شد. او این سامانه را پیشنیاز اجرای مدلهای نوین مدیریتی و پرداخت در حوزه سلامت کشور دانست.
او با اشاره به وجود صدها رجیستری بیماری در کشور که اغلب به صورت جزیرهای اداره میشوند، اظهار داشت: تا زمانی که سامانه ثبت متمرکز و پرونده الکترونیک سلامت نداشته باشیم، عملاً نمیتوانیم مدلهای پرداختی نوین مانند ارزشبنیان یا عملکرد بنیان را به درستی پیادهسازی کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بدون دادههای یکپارچه، امکان پیشبینی ریسکها و شناسایی افراد در معرض خطر برای مداخلات پیشگیرانه وجود ندارد. وی همچنین اشاره کرد که این دادهها میتوانند برای تشویق ارائهدهندگان خدماتی که کارنامه خوبی دارند، ضروری هستند.
متولیان با بیان اینکه بیمهها باید به مثابه مؤسسات فناوری اطلاعات مدیریت دادهمحور سلامت عمل کنند، تأکید کرد: آن جایی که پول و داده دست هم باشد، چارچوبها تعیین میشود. نظام سلامت باید از طریق بیمهها، دادههای موجود را تحلیل کرده و ریسکها را استخراج کند تا مداخلههای لازم برای هر گروه بیماری تنظیم شود.
زنگ خطر امنیت دادههای سلامت
او در ادامه به موضوع امنیت دادهها پرداخت و مثالی از یک شرکت بینالمللی که با هک شدن پروفایلهای ژنتیکی مشتریانش ورشکست شد، مطرح کرد و این مسئله را یک بحث جداگانه و بسیار مهم خواند و گفت: اگر اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سامانهها از بین برود، جمعآوری مجدد دادهها بسیار دشوار خواهد بود.
متولیان با اشاره به فراخوانهای اخیر بنیاد علم ایران در حوزه پزشکی دقیق و هوش مصنوعی، از یک مورد داوری خبر داد که در آن گروهی از مهندسان متقاضی تحلیل دادههای دارویی میلیونها رکورد بودند، اما نگرانیهایی در خصوص دسترسی غیرمجاز به دادهها و مسائل اخلاقی مطرح شد.
او در پایان این بخش از سخنرانی خود، بر ضرورت جدی گرفتن امنیت و ملاحظات اخلاقی در کنار استفاده از کلاندادهها برای مدیریت سلامت تأکید کرد.
بهبود بازپرداخت مطالبات و ارائه بسته خدماتی ارزشمند توسط بیمه نیروهای مسلح
رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از پیشرفت قابل توجه در زمان بازپرداخت مطالبات مراکز درمانی خبر داد و اعلام کرد که این سازمان موفق شده پرداختها را هشت ماه به جلو ببرد.
مسعود فیض اربابی با اشاره به سرانه اندک بیمه، بر ارائه بستههای خدماتی ارزشمند و منحصربهفرد برای بیمهشدگان تاکید کرد.
او با تاکید بر اهمیت عملگرایی عنوان کرد: نیروهای مسلح همواره در میدان عمل برای خدمت به مردم حضور دارند و تصمیمات بر مبنای واقعیتها و نیازهای روز جامعه اتخاذ میشود.
رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه بیمهها در نظام سلامت، اظهار کرد: تصور هدایت نظام سلامت توسط بیمهها اشتباه است و اگر اینگونه بود، کارنامه بهتری داشتیم.
فیض اربابی همچنین تاکید کرد: بیمه نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان بیمهگر پایه پیشرو، اتکای چندانی به حمایتهای بیرونی ندارد و بر اساس تدابیر داخلی خود حرکت میکند.
رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، منحصربهفرد بودن سازمان خود را در دنیا نیز برجسته ساخت و گفت: این سازمان تنها بیمهای است که علاوه بر بیمه پایه، قسمت مکمل ارزشمندی را نیز برای بیمهشدگان خود در درون ساختار فراهم کرده است.
او به پوششهای قانونی بیمه پایه از سال ۱۳۵۳، بیمه مکمل تامینشده توسط نیروهای مسلح با تعرفههای بالاتر از دولتی از همان زمان و همچنین حمایتهای ویژه درمانی از بیماران خاص و صعبالعلاج و جانبازان از سال ۱۳۸۲ اشاره کرد.
فیض اربابی به جمعیت تحت پوشش حدود پنج میلیون نفر اشاره کرد و آماری از خدمات ارائه شده از جمله ۹۳ درصد پوشش سیستمی الکترونیک، خدمترسانی به ۵۷۰ هزار جانباز، هزینههای سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و وجود دو مرکز پایش ۲۴ ساعته تشریح کرد.
او با اشاره به رشد هزینهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد ۴۰.۸ درصدی در هزینههای دارو و رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی در ویزیتها را یادآور شد که نشاندهنده افزایش سطح خدمات است.
فیض اربابی اعلام کرد: بهرغم چالشهای منابع، در چهار ماه گذشته، مطالبات مراکز درمانی را هشت ماه جلو کشیدهاند و از آبان ۱۴۰۳ به اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ رساندهاند؛ همچنین ویزیت مطب پزشکان و داروخانهها تا پایان تیرماه تسویه شده و قصد دارند این روند را در ماه آینده دو ماه دیگر نیز جلو ببرند.
او با طرح این پرسش که چگونه با سرانه کم دریافتی، بیمه مکمل توانسته است بستههای خدماتی ارزشمندی ارائه دهد که شامل افزایش پوشش خدمات، کاهش فرانشیز، پوشش تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی و تامین کامل هزینههای بیماران خاص است.
فیض اربابی تاکید کرد: آرامش و دریافت بسته خدماتی جذاب برای جامعه هدف، به ویژه نیروهای مسلحی که در جنگها از کشور دفاع کردهاند، یک خط قرمز بوده و سازمان همواره با عزت و غیرت در کنار آنها خواهد ایستاد. همچنین، بیمه مکمل نیروهای مسلح فاقد محدودیتهای پذیرش و بستری طولانیمدت است که این امر دسترسی را برای همه بیمهشدگان تسهیل میکند.
او در ادامه سخنرانی بر مزیت ساختاری بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و همچنین مهمترین چالشهای مالی پیش روی سازمانهای بیمهگر تاکید کرد.
فیض اربابی توضیح داد که برخلاف رویه مرسوم در کشور که اسناد بیمههای پایه و مکمل به صورت مجزا رسیدگی میشوند، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با یک ویژگی برتر، این دو را در قالب یک بیمهنامه و از طریق یک معرفینامه در مراکز طرف قرارداد، به صورت همزمان رسیدگی میکند.
او از رضایتمندی بالای ۷۶ درصدی بیمهشدگان بر اساس نظرسنجیها خبر داد و اولویتهای آتی برای ارتقای این رضایتمندی را کاهش پرداخت از جیب مردم، پوشش خدمات جدید، افزایش تعهدات، تسهیل خدمات و اطلاعرسانی منظم برشمرد.
رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، مهمترین چالش روز سازمانها و تمامی اصناف کشور را عدم تعادل در منابع و مصارف دانست و از سیاستگذاران سلامت خواست تا برای جلوگیری از آسیب به مردم و به خطر افتادن سلامت آنها، راهکاری بیابند.
او با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور، هشدار داد که در آینده با اتفاقات تلختری مواجه خواهیم شد و باید برای آن آماده شد.
فیض اربابی چالشهای کلیدی مطرح شده در این نشست را عدم تناسب رشد سرانه با هزینهها، عدم تحقق منابع مالی تخصیص یافته، افزایش بیرویه قیمت دارو و لوازم پزشکی، تحمیل بارهای مضاعف ناشی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت و هزینههای القایی و چالشهای ناشی از تجهیز و بهکارگیری منابع تشخیصی درمانی جدید که سازمانها مجبور به پوشش آنها بودند، عنوان کرد.
اجرای استانداردهای بالینی در گرو بلوغ فرهنگی و ساختار مدیریتی در نظام سلامت
مانی یوسفوند، در تشریح چالشهای فراروی پیادهسازی مؤثر استانداردهای بالینی در نظام سلامت، تأکید کرد: اگرچه زیرساختهای قانونی وجود دارد، اما فقدان مدیریت، پایش و فرهنگسازی مانع اصلی اجرای این دستورالعملهاست.
او با اشاره به اینکه یک گایدلاین استاندارد باید ویژگیهایی، چون ایمنی، اثربخشی، کارایی و قابلیت سنجش را داشته باشد، اعلام کرد که بزرگترین مانع، عدم بلوغ فرهنگی سازمانها است.
یوسفوند بادطرح این پرسش که آیا فرهنگ سازمانی ما به این مرحله رسیده است که پزشک، بیمار و بیمه، دستورالعمل را مبنای عملکرد قرار دهند؟ گفت: یکی از چالشهای اساسی مطرح شده، استفاده ناکافی از دادهها در فرآیند بازپرداخت خدمات است.
او خاطرنشان کرد: ما چقدر از دادهها برای بازپرداخت به پزشکانی استفاده میکنیم که متناسب با دستورالعمل عمل کردهاند؟ در حال حاضر، شاید بهترین پزشکان ما کسانی باشند که خارج از دستورالعمل عمل میکنند و هزینههای نظام سلامت را افزایش میدهند.
یوسفوند با ذکر تجربهای از دوران مدیریتی خود، اشاره کرد که هرچند قوانین بالادستی مدونی در وزارت بهداشت وجود دارد، اما مدیریت پایش و اجرا جایی است که نظام سلامت در آن فقیر است. او تصریح کرد: ما ساختار اجرایی و نیروی تخصصی برای اجرای دستورالعملها نداریم؛ مشخص نیست اگر یک ارائهدهنده استاندارد را اجرا نکند، چه کسی و چگونه او را مورد بازخواست قرار دهد.
نقش دوگانه بیمهها و هزاران سند تدوین شده
یوسفوند در مورد نقش سازمانهای بیمهگر اظهار داشت: سازمانهای بیمهگر به عنوان خریدار خدمت، صرفاً از دستورالعمل برای محدودسازی پرداخت استفاده میکنند و کمتر به جنبههای تشویقی پایبندی به استانداردها توجه میشود.
او آماری تکاندهنده ارائه داد: در ده سال گذشته، نزدیک به ۱۴۲۰ سند دانشی در قالب وزارتخانه تدوین شده که ۷۰۰ مورد آن در حوزه خدمات بوده است. اما متأسفانه به دلیل فشارهای سیاسی یا مدیریت نامناسب، این اسناد متناسب با ۸۰ تا ۹۰ درصد خدمات پرشیوع کشور طراحی نشدهاند.
یوسفوند تأکید شد: اصلاح استانداردها تنها با اتصال به نظامهای نوین پرداخت میسر است. تا زمانی که نظام پرداخت مبتنی بر سرویس دیور باشد و پزشک با نوشتن نسخ پرهزینهتر مورد توجه قرار گیرد، ارزشافزودهای برای نظام سلامت ایجاد نخواهد شد. پیشنهاد نهایی برای آینده این است که در فرآیند تدوین استانداردها، با همکاری سازمانهای بیمهگر، بسته پرداخت به عنوان یک فصل یا پیوست به سند اضافه شود تا تشویق و تنبیه متناسب با رعایت یا عدم رعایت استاندارد، از ابتدا در ساختار لحاظ شود.