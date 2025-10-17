رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره طرح بازگشت اتباع گفت دارندگان برگه سرشماری باید از کشور خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در حاشیه همایش «خادمان همدلی و مهربانی» در مشهد، در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران پرداخت.

برگه سرشماری فاقد اعتبار است

یاراحمدی در خصوص روند بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری اظهار کرد:ما مرحله دوم بازگشت نداریم؛ طرح بازگشت همچنان ادامه دارد و افراد دارای برگه سرشماری باید به افغانستان بازگردند. تمامی آمادگی‌ها در مرزها فراهم است و تا زمانی که حدود سه میلیون فرد فاقد مجوز در کشور حضور دارند، این روند ادامه خواهد داشت. تاکنون یک میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر از کشور خارج شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه برگه‌های سرشماری هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارند، افزود:این برگه‌ها صرفاً برای شناسایی موقت در زمان سرشماری صادر شده بودند و در حال حاضر فاقد هرگونه اعتبار اقامتی هستند.

وی افزود: حدود نیمی از دانش‌آموزان افغانستانی که در مدارس ایران مشغول تحصیل بودند، از کشور خارج شده‌اند و نیمی دیگر ثبت‌نام شده اند .

آمریکا پشت پرده کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص کاهش حمایت‌های مالی بین‌المللی نیز گفت:به دلیل فشارهای آمریکا، کمک به سازمان‌های بین‌المللی کاهش یافته است، اما ما معطل این کمک‌ها نمی‌مانیم و حمایت جمهوری اسلامی ایران از اتباع خارجی ادامه خواهد داشت.

صدور کارت آمایش جدید در دستور کار نیست

یاراحمدی درباره وضعیت کارت‌های اقامت موقت توضیح داد:تمامی کارت‌های موقت صادرشده در سال جاری تمدید خواهند شد. صدور کارت آمایش جدید در دستور کار نیست، زیرا کارت آمایش به معنای اعطای پناهندگی است و با توجه به شرایط خاص افغانستان، پرونده‌های پناهندگی به‌صورت عمومی بسته شده‌اند. امیدواریم با همکاری حاکمیت فعلی افغانستان، دارندگان کارت موقت بتوانند گذرنامه دریافت کنند تا زمینه اقامت قانونی آنان فراهم شود.

وی تأکید کرد: در اعطای تسهیلات میان دارندگان کارت موقت و کارت آمایش تفاوتی وجود ندارد.

برای سیم کارت دارندگان کارت آمایش و موقت اقدام کرده ایم

یاراحمدی درباره مشکلات سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی اتباع نیز گفت:بخشی از سیم‌کارت‌ها به‌دلیل عدم استفاده مسدود شده‌اند. محدودیت‌هایی در توزیع سیم‌کارت وجود دارد و تا زمانی که تعداد اتباع به حدود سه میلیون نفر کاهش نیابد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. همچنین نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم تا امکان استفاده از کارت‌های بانکی برای دارندگان کارت موقت و آمایش فراهم شود.

وی در خصوص دفترچه‌های اقامت یک‌ساله نیز توضیح داد:در حال حاضر برخی مشکلات در روند این دفترچه‌ها وجود دارد که در حال بررسی و رفع آن هستیم. پس از حل این موارد، روند به حالت عادی بازخواهد گشت.

طرح ساماندهی اتباع در انتظار رای مجلس شورای اسلامی

یاراحمدی در پایان با اشاره به طرح ساماندهی اتباع خارجی گفت:این طرح در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و علیرغم برخی برداشت‌های رسانه‌ای، روند آن به‌خوبی پیش می‌رود. امیدواریم در نیمه دوم سال نتایج اجرایی آن مشخص شود. این طرح می‌تواند برای برخی افراد تلخ و برای برخی دیگر شیرین باشد، اما هدف اصلی آن قانون‌مند شدن حضور اتباع خارجی در کشور است.