باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - این روزها کشاورزان شهرستان خوسف مشغول برداشت محصول ذرت علوفهای هستند.
برای نخستین بار در شهرستان خوسف ۲۳ هکتار از مزارع ذرت با آرایش ۱۴۰ سانتی متری کشت شده است.
یکی از کشاورزان خوسفی میگوید: ما ۸ هکتار ذرت کاشتهایم و پیش بینی ما این است که از هر هکتار ۸۰ تا ۱۰۰ تن محصول برداشت شود.
ذرت علوفهای به عنوان یکی از بهترین نباتات برای تغذیه دام مورد توجه دامداران این منطقه قرار گرفته است.
دارا بودن ارزش غذایی، سرعت رشد بالا و مقرون به صرفه بودن از جمله مزایای کشت این محصول است.
خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: پیش بینی میشود از سطح ۱۳۰ هکتار مزارع، ۵ هزار و ۸۵۰ تن ذرت علوفهای برداشت شود.
کار برداشت این محصول تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.